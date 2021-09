Mara Venier e Fialdini, critiche per la pace: “Sceneggiate meglio evitarle”

Le due conduttrici del pomeriggio festivo di Rai1 hanno siglato la pace in diretta: si tratta di una montatura? Le polemiche non finiscono mai

La nuova stagione del pomeriggio del dì festivo di Rai1 è partita con un clima disteso. Alla fine della prima puntata di Domenica In Mara Venier si è collegata con Francesca Fialdini mettendo a tacere voci e indiscrezioni sui freddi rapporti. Qualche tempo fa la conduttrice di Da Noi… A Ruota Libera non ha saputo rispondere sul perchè zia Mara non lanci mai la sua trasmissione. Quella di lanciare i programmi successivi è una passi nel piccolo schermo e, tendenzialmente, viene chiesto a tutti per fare rete, squadra e lavorare tutti insieme. In quell’occasione aveva risposto: “Non ne ho la più pallida idea, le starò sulle balle”. Dal canto suo la padrona di casa di Domenica In non si è mai espressa chiaramente su una presunta antipatia nè per confermarla nè per smentirla, ma ha agito direttamente.

Qualche giorno fa durante la XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione Mara Venier è uscita di scena lasciando sul palco da solo Alberto Matano. Il conduttore de La Vita in Diretta ha premiato Francesca Fialdini per il programma di Rai3 Fame d’Amore che sensibilizza i telespettatori sui disturbi alimentari, in onda da due stagioni. Un evento, questo, che non è passato inosservato al pubblico da casa. Adesso sembra essere tutto risolto.

Blogo ha svelato che le due conduttrici si sono incontrate a margine delle prove dei loro programmi nei corridoi degli studi Fabrizio Frizzi. Chi era presente ha riferito di un incontro cordiale che si sono fermate e salutate con un abbraccio che ha suggellato la pace. Le polemiche non sono finite: assistendo al collegamento di Francesca Fialdini con Domenica In e lo scambio di battute con Mara Venier in molti sui social hanno sentito odore di falsità.

Anche il giornalista Giuseppe Candela ha espresso il suo parere, peraltro condiviso da tanti spettatori del contenitore di Rai1. Secondo il suo punto di vista, la Venier si è piegata al potere di Francesca Fialdini, con la quale ha fatto un collegamento poco prima di darle la linea: “Certe sceneggiate meglio evitarle prima”.

Le due donne si sono riappacificate per combattere contro la corazzata messa in piedi da Mediaset? Su Canale 5 a sfidare zia Mara è la nuova edizione di Amici 21 (per due settimane), mentre il diretto competitor della Fialdini è Verissimo.