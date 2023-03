Dopo lo scandalo avvenuto ieri 26 marzo, il profilo Twitter dell’ufficio stampa Mediaset, “Qui Mediaset“, è stato riattivato. Proprio da questo account erano partiti dei forti e volgari insulti contro Barbara d’Urso e Mara Venier, che hanno fatto il giro del web. Il tutto era avvenuto durante l’intervento di Barbara d’Urso a “Domenica in” in occasione dell’intervista di Gabriella Labate, quando a un certo punto sul profilo era apparso un ‘cinguettio’ a dir poco fuoriluogo firmato da una certa Silvy: “Che cosa antipatica, tr**e mi pare azzeccato. Silvy”.

Le scuse della Mediaset

A seguito della divulgazione del messaggio, la Mediaset ha provveduto subito a bloccare l’account e a specificare che si era verificato un “accesso anomalo“. Oggi 27 marzo “Qui Mediaset” è stato riabilitato e ha immediatamente pubblicato un post di scuse nei confronti del pubblico, ma soprattutto verso le destinatarie delle offese, ovvero ‘Zia Mara’ e ‘Barbarella’:

Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower, Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate.

Nonostante il doveroso comunicato, la rete non ha dato ulteriori dettagli su cosa sia effettivamente accaduto e sul caso surreale che si è poi venuto a creare. Ad oggi, infatti, non è ancora del tutto chiaro se si sia trattato effettivamente di un caso di hackeraggio o meno.

Le reazioni di Barbara d’Urso e Mara Venier

Ma come hanno reagito le due primedonne ai gravi insulti ricevuti? Da una parte Barbara d’Urso ha fatto finto di niente e ha preferito tacere sulla vincenda. Dall’altra, invece, Mara Venier non sembrerebbe averla presa affatto bene e pare sia rimasta molto offesa dal tweet condiviso dal profilo Twitter ufficiale della Mediaset. Sotto l’ultimo post pubblicato su Instagram dalla conduttrice, un utente le ha chiesto se avesse letto il ‘cinguettio’ in questione. Al che, lei ha risposto affermativamente, aggiungendo quanto lo avesse trovato ‘brutto‘.

Inoltre, da ieri sera, la ‘Zia Mara’ ha condiviso nelle sue storie vari riferimenti all’argomento: dapprima una foto del portale ‘Trash Italiano’ riportante la notizia e subito dopo un tweet dell’account di “Indifferenza Astrale” in difesa sua e di Barbara. Per aggiunta, ha postato proprio la frase scritta da questa misteriosa ‘Silvy‘ con sottofondo la canzone “Comme un garcon“, della cantante francese Sylvie Vartan.

Per ora, la Venier non ha ancora reagito alle scuse della Mediaset. Per questo, non resta che attendere per scoprire se deciderà di rispondere nuovamente attraverso il suo profilo Instagram, se affronterà la questione nella prossima puntata di “Domenica In” o se preferirà, in definitiva, non parlare più della vicenda.