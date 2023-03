By

L’account Twitter di Mediaset è andato fuori controllo lungo la giornata di domenica 26 aprile, partorendo un ‘cinguettio’ volgare. A detta dei gestori del profilo, però, all’origine del fattaccio ci sarebbe stato un attacco hacker. Ma si proceda con ordine: a Domenica In c’è stata ospite Gabriella Labate, moglie di Raf e amica stretta di Barbara d’Urso. A sorpresa quest’ultima ha inviato un videomessaggio alla trasmissione per omaggiare la sodale. Inoltre ‘Barbarella’ ha speso parole al miele per Mara Venier. Ebbene, sotto a un commento di un utente di Twitter che ha riportato l’apparizione della d’Urso su Rai Uno, è giunta una risposta tanto surreale quanto volgare da parte dell’account ufficiale Mediaset.

Caos sul profilo Twitter QuiMediaset: apparsi insulti volgari e vergognosi

“Che cosa antipatica, tr**e mi pare azzeccato Silvy”. Questo il ‘cinguettio’ di QuiMediaset, probabilmente rivolto a Mara Venier e alla collega Barbara d’Urso. La questione è immediatamente cominciata a circolare in rete, provocando un’ondata di indignazione e stupore.

Solidarietà alle donne direttamente interessate da queste offese, anche se è facile immaginare chi possano essere. Chissà chi è “Silvy”, la persona a cui stava rispondendo.#DomenicaIn pic.twitter.com/S7lGoF9IfO — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 26, 2023

Mediaset, accortasi del patatrac, ha provveduto quanto prima a far sapere che qualcuno avrebbe hackerato il suo profilo, trasmettendo messaggi offensivi: “Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disturbo“. Dopo tale tweet il profilo QuiMediaset è stato disattivato dalla piattaforma.

Prima ancora di chiedere scusa per le offese, ci tengono a precisare che è stato l’hacker ???? pic.twitter.com/tuu3mdxabv — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 26, 2023

Per chiarezza: il profilo QuiMediaset interessato non è un account fake ma è proprio il profilo ufficiale del Biscione. La spiegazione più plausibile è quella fornita dall’azienda di Cologno Monzese, vale a dire che quel tweet altro non è stato che il frutto di un sabotaggio hacker. Perché pensare che qualcuno che gestisce i social del Biscione abbia potuto scrivere una cosa simile è alquanto fantasioso.

Discorso differente invece per quel che riguarda ciò che è accaduto nelle scorse 24 ore. Sempre su Twitter è stato fondato un profilo fittizio, Qui Mediasett (da notare le due T finali), che si è spacciato come l’account ufficiale dell’azienda. E nel farlo ha generato una serie di fake news sul Grande Fratello Vip. In questo caso nessun dubbio: si è trattato di qualche burlone che ha voluto prendersi gioco di alcuni utenti creduloni. E qualcuno ci è pure cascato.