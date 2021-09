Mara Venier, domanda a bruciapelo sui rapporti con la Fialdini: la risposta

In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Domenica In (forse l’ultima con lei al comando? Chi lo sa) Mara Venier ha avuto modo di rispondere ad una domanda la cui risposta incuriosisce molti. C’è infatti un tema particolarmente caro agli appassionati di gossip fra primedonne, ovvero il suo rapporto con la collega Francesca Fialdini.

Non è certo un mistero che fra Mara Venier e la Fialdini non scorra esattamente buon sangue. Lo scorso luglio, la conduttrice di Da noi…a ruota libera aveva risposto, in diretta Instagram sull’account di Che tv fa, ad una domanda pruriginosa sulla Venier. Già, perché quest’ultima non ha mai ricordato ai telespettatori di Domenica In l’appuntamento con la trasmissione successiva, facendo così da traino.

Riguardo a questo strano atteggiamento della “zia Mara” nei suoi confronti, Francesca Fialdini aveva candidamente commentato: “Le starò sulle balle…”. E la schermaglia fra le due non finisce certo qui. Qualche giorno fa, in occasione XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, è andata in scena una dinamica molto interessante in questo senso. Quando Francesca Fialdini è salita sul palco per ritirare il premio per il programma Fame d’Amore, la Venier (presentatrice insieme ad Alberto Matano) è sparita nel nulla. Basta fare un due più due, insomma, per capire che da parte di Mara Venier non c’è esattamente uno spirito collaborativo nei confronti della collega. E quest’oggi, a questa intrigante vicenda si è aggiunto un ulteriore tassello.

Mara Venier glissa sulla domanda su Francesca Fialdini

Incalzata a bruciapelo da Massimo Galanto di TvBlog sulla questione, Mara Venier ha dichiarato:

Non risponderò perché non amo le polemiche. Le polemiche le fanno le altre nei miei confronti. Io non amo le polemiche. Parlo del mio lavoro e basta.

Nel corso della conferenza stampa, inoltre, la conduttrice ha anche avuto la possibilità di aggiornarci sul suo stato di salute. La conduttrice veneta viene infatti da un’intervento di chirurgia dentale che le ha causato una paresi del volto. A quanto pare, i medici hanno provocato la lesione di un nervo, dando così il via ad un calvario che per la conduttrice ancora non si è concluso. “Forse sto peggio di tre mesi e mezzo fa, ho grande difficoltà ad esprimermi” ha commentato la Venier.