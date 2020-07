Mara Venier, gaffe Coletta alla presentazione dei palinsesti: la reazione

Giornata ricchissima oggi per la Rai che ha presentato i palinsesti completi della nuova stagione televisiva: molte le conferme, non pochi i colpi di scena, soprattutto sul fronte fiction, per non parlare dell’evento con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia, e anche una gaffe. Finora almeno. Perché il web è un osservatore attento e, com’è già successo in passato, ad esempio con Cesare Cremonini, certi comportamenti possono sfuggire in giornata ma diventare figuracce di tendenza in seguito. Ma veniamo al dunque: non l’avrà fatto apposta, visti i grandi successi della diretta interessata, ma Stefano Coletta si è dimenticato di citare Domenica In e Mara Venier parlando dei programmi del day time.

Mara Venier, la gaffe di Stefano Coletta alla presentazione dei palinsesti Rai: cos’è successo

Può succedere, inutile negarlo, ma la rete purtroppo non perdona e la polemica diventa rovente in casi come questo: Mara Venier non è una delle tante conduttrici ma la zia acquisita di moltissimi, e con la sua personalità è stata in grado di rilanciare in grande stile una domenica Rai diventata abbastanza piatta. Come minimo le avremmo dedicato uno spazio intero prima di passare a Sanremo 2021. E invece. La gaffe è presto spiegata: il direttore di Rai Uno stava parlando del day time e si è completamente dimenticato di fare anche un solo cenno alla conduttrice, rilanciata – come ben sapete – da una Mediaset che ha voluto e saputo sfruttarne il potenziale a Tú sí que vales. Coletta ha cercato di rimediare citando successivamente Zia Mara, proprio poco prima di annunciare la conduzione del Festival di Sanremo da parte di Amadeus e Fiorello, ma il danno era stato fatto.

La reazione di Mara Venier: la conduttrice al settimo cielo per i risultati raggiunti

Nessun astio da parte della conduttrice che a prescindere da tutto può andar fiera del suo lavoro e della sua bellissima e ricchissima domenica. Come avrebbe potuto reagire diversamente, d’altra parte, visto che quella di Coletta è stata con tutta evidenza una semplice dimenticanza e nient’altro (durante la stessa presentazione dei palinsesti il direttore di rete ha successivamente definito la Domenica in della Venier una “roccaforte degli ascolti”). Nessun astio, dicevamo, ma solo parole lusinghiere da parte di Mara che infatti, raggiunta da Adnkronos in un secondo momento, ha spento sul nascere qualsiasi polemica.

Domenica in, le novità di Mara Venier e l’affetto per Coletta: le dichiarazioni della conduttrice

La Venier ha spiegato subito che Domenica in tornerà con una novità – una sorta di mini talk sul fatto della settimana -; ha poi sottolineato che deve molto a Lamberto Sposini, suo amico di sempre; infine ha ringraziato proprio Coletta per averla sostenuta sempre: “Mi è stato […] vicino nei momenti difficili. Quest’anno è stata duro, ho avuto anche momenti di crisi mia personale […] sono andata avanti con il Coronavirus […] con una caduta dalle scale finendo la puntata con un piede fratturato e un dolore pazzesco. Questo […] dimostra l’amore che io ho per la Rai”. Serviranno queste parole a placare la polemica? Vedremo.