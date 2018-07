Mara Venier: la dedica alla figlia Elisabetta Ferracini e il bacio in bocca

By

Mara Venier dedica delle parole speciali a sua figlia Elisabetta Ferracini: la foto del bacio in bocca

Mara Venier, oltre ad essere una donna dello spettacolo, è anche una mamma. La conduttrice si prepara per la nuova stagione televisiva che la vedrà protagonista a Domenica In. Intanto, però, Zia Mara si gode un po’ di relax con la famiglia. Prima tra tutti è la figlia Elisabetta Ferracini anche lei conduttrice televisiva e attrice. Mara Venier ha dedicato delle parole speciali a sua figlia Elisabetta e lo ha fatto attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram. Madre e figlia, da quello che si comprende dalla foto pubblicata, si trovano su di una barca e Mara Venier non può fare a meno di scrivere una dedica per la sua Elisabetta Ferracini.

Mara Venier a sua figlia Elisabetta Ferracini: “La mia bambina”

Una foto di un bacio in bocca tra Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini fa scatenere i commenti sui social network. Commenti positivi da parte delle mamme che rivedono nella fotografia pubblicata da Zia Mara. “La mia bambina” ha scritto Mara Venier sul suo profilo di Instagram. “Perché per noi genitori i figli rimangono sempre “i nostri bambini”” ha continuato a scrivere ancora la conduttrice televisiva dimostrando tutto l’amore che ha per sua figlia Elisabetta Ferracini.

Mara Venier: pronta per la conduzione di Domenica In

Mara Venier è prontissima a condurre la prossima edizione di Domenica In. “Cercheremo di fare una Domenica In divertente, riflessiva, che faccia passare la domenica pomeriggio agli italiani in serenità” aveva già dichiarato Mara Venier.