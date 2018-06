Domenica In, il ritorno di Mara Venier: le sue prime parole

Domenica In: torna Mara Venier. Ecco le sue prime parole

Ormai è ufficiale: Mara Venier torna su Rai 1 con Domenica In. Sono stati annunciati il 27 Giugno i palinsesti della Rai che hanno ufficializzato il ritorno della Venier. L’amatissima Zia Mara della televisione italiana ha pubblicato sui social prima una foto con i colleghi e amici Antonella Clerici e Giovanni Ciacci. “Palinsesti Rai… Amici” ha scritto Mara Venier aggiungendo tra gli hastag proprio Domenica In. Poi la conferma ufficiale che arriva direttamente dalla Rai e che la conduttrice posta a sua volta sul suo profilo social. “Adesso è ufficiale amori della zia ci vediamo il 23 settembre con “Domenica in”. Finalmente lo posso dire… Grazie a tutti” ha scritto Mara Venier.

Mara Venier: “La mia Dominica In”

Mara Venier è pronta per Domenica In e sta già lavorando. “Che vi devo dire, stiamo lavorando, c’è un gruppo di autori con i quali adesso cominceremo a lavorare più intensamente” ha affermato Mara Venier. “Cercheremo di fare una Domenica In divertente, riflessiva, che faccia passare la domenica pomeriggio agli italiani in serenità“ sono ancora le parole di Zia Mara. Questo lo scopo principale di Mara Venier: “Giusto per la mia Domenica In“.

Domenica In alla Venier, la reazione di Cristina Parodi

“E’ una scelta della Rai, che va in un’altra direzione, ma io non la discuto” aveva affermato Cristina Parodi che lascia il suo posto a Domenica In in mano a Mara Venier. “Posso solo fare tantissimi auguri a Mara, certamente sarà una domenica diversa dalla mia e le auguro che possa andare bene” .