Mara Venier dai Carabinieri: è guerra per gli insulti web Mediaset

Mara Venier si è ufficialmente messa sul piede di guerra rispetto ai gravi insulti che lei e la collega Barbara d’Urso hanno ricevuto domenica scorsa tramite l’account Qui Mediaset su Twitter. Nella giornata di oggi la nota conduttrice ha annunciato ai suoi follower di essersi rivolta direttamente alle forze dell’ordine: via Instagram Stories, infatti, la presentatrice di Domenica In ha condiviso alcuni scatti di fronte ad una caserma dei Carabinieri, con i quali ha poi deciso di scattarsi una foto di gruppo.

Nel terzo scatto pubblicato via Instagram Stories Mara Venier ha tenuto a lanciare una nuova frecciatina a “Silvy”, il misterioso utente che domenica scorsa ha firmato le sue ingiurie social, rapidamente cancellate da Mediaset, che si è messa al lavoro da subito per trovare il responsabile. In un primo momento, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi aveva commentato che sul profilo Twitter aziendale erano avvenuti degli “accessi anomali”. Poche ore dopo, la rete aveva diramato un comunicato ufficiale spiegando che si era messa d’impegno per trovare il vero responsabile dell’accaduto, scusandosi con le dirette interessate. Scuse, queste, rispetto alle quali però Mara Venier sembra avere ancora qualche riserva.

La prima reazione di Mara Venier alle scuse di Mediaset

“Zia Mara”, contrariamente a “Barbarella” (che non ha mai affrontato la questione) ha dunque deciso di andare più a fondo affidandosi alle autorità per tutelare la propria onorabilità. In realtà, già quando Mediaset ha pubblicato la sua versione dei fatti ufficiale la conduttrice Rai ha manifestato, per così dire, le sue perplessità. Condividendo via Instagram Stories il comunicato Mediaset Mara Venier ha scritto “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti co..ni….Salutame a Silvy” lasciando intendere già in quella occasione che non avrebbe lasciato correre quanto accaduto. Qui sotto potete recuperare le parole di Mediaset pubblicate via Instagram:

“Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower, Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate.”

Cosa ha scritto “Silvy” a Mara Venier?

Gli insulti social a Venier e d’Urso apparsi sul Twitter di Qui Mediaset sono stati pubblicati sulla scia di un’intervista che Gabriella Labate ha concesso a Mara Venier a Domenica In. Ad un certo punto è stato mandato in onda un video messaggio della conduttrice di Pomeriggio 5 alla sua storica amica: proprio questo scambio è stato quelo che avrebbe spinto il “pestiferio Silvy a scrivere “Che cosa antipatica, tr**e mi pare azzeccato. Silvy”.