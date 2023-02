Domenica In, Mara Venier a un passo dall’addio: scelte e priorità

Mara Venier potrebbe lasciare la conduzione di “Domenica In”. La conduttrice è da anni al timone del talk domenicale, collezionando ottimi ascolti ogni weekend, grazie alle sue interviste cult e ai grandi ospiti. Tuttavia, ‘la signora della domenica’, in un’intervista al settimanale “Di più”, ha confessato di accusare la stanchezza e di volersi dedicare di più alla famiglia. La Venier, però, non sta pensando di dire addio alla televisione. Semplicemente, vorrebbe occuparsi di programmi meno impegnativi, dato che “Domenica In” la tiene occupata da metà settembre fino a giugno.

Non è la prima volta che Mara comunica la sua intenzione di abbandonare la trasmissione. Tempo fa, aveva già annunciato che avrebbe lasciato il programma, per poi ripensarci per grande amore del suo lavoro e del pubblico. Eppure, pare proprio che, nella prossima stagione televisiva, non rivedremo la presentatrice durante le domeniche pomeriggio di “Rai 1”. Ecco le parole di Mara Venier che hanno preoccupato gli spettatori:

Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno.

Il motivo che si cela dietro questa decisione della donna veneta avrebbe molto a che fare con il marito, Nicola Carraro. I due stanno insieme da oltre 20 anni e sono convoltati a nozze nel 2006. Chiacchierando con “Di più”, Mara ha elogiato il suo partner, un uomo dall’animo buono che è riuscito a donarle quella serenità di cui aveva tanto bisogno. Per questo, ha ammesso senza problemi di essere stata condizionata dalle parole di Nicola, che le rimprovera spesso l’eccessivo tempo che dedica al lavoro:

L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda.

Insomma, la ‘Zia Mara’ sarebbe pronta a salutare per sempre il suo adorato programma per amore del marito. In ogni caso, potremo ancora vederla sui nostri schermi, visto che comunque pare che la Venier non abbia alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene. Bisognerà attendere la primavera del 2023 per scoprire quale sarà la sua decisione. Sicuramente, a quel punto, la Rai si metterebbe subito in moto per trovare un degno sostituto di colei che è oramai la padrona di casa di “Domenica In”. Una cosa è certa: chiunque prenderà il suo ruolo avrà un’eredità pesante da raccogliere.