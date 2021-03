Mara Venier crolla e piange a Domenica In: “Non ne possiamo più”

Momento di sconforto per Mara Venier che ha pianto in diretta a Domenica In. Nella puntata in onda di domenica 14 marzo 2021 la padrona di casa ha omaggiato Giovanni Gastel morto per Covid-19. All’età di 65 anni, il nipote del regista Luchino Visconti e uno tra i più importanti fotografi di moda e non solo a livello internazionale, è stato ucciso dal virus dopo quattro giorni di ricovero all’ospedale in Fiera a Milano. La scomparsa di un maestro della fotografia ha scosso il mondo dello spettacolo. Tanti i ricordi e i post dedicati all’uomo tra cui quello di Mara Venier con cui, solo un mese fa, ridevano a Roma per il loro ultimo lavoro:

“Lo chiamavo il mio principe, eravamo molto amici, abbiamo lavorato insieme, un maestro della fotografia che tirava l’anima delle persone”

Al termine del talk sull’emergenza sanitaria del Covid-19 e il punto della situazione in Italia, con il viceministro Pierpaolo Sileri e Giovanna Botteri ospiti in studio, Mara Venier ha avuto un crollo:

“Dobbiamo uscirne, troppo dolore e questo dolore ci annienta e non ce la facciamo più. Cerco di rassicurare chi mi guarda ma è un anno che sto qua con uno studio vuoto senza pubblico con i miei ragazzi tutti spaventati, impauriti. Non ne possiamo più”

La padrona di casa del contenitore del dì festivo di Rai 1 si è rivolta ai suoi affezionati spettatori al quale ha voluto mandare l’ennesimo invito a vaccinarsi perché non si può più morire di Covid. Abbiamo più morti nella cosiddetta seconda ondata che nella prima: 49.274 fra ottobre 2020 e gennaio 2021 (il 57% del totale), e 34.278 fra marzo e maggio (il 40% del totale) e 1.837 decessi durante l’estate scorsa. Dall’inizio della pandemia 119,5 milioni di contagi. Italia si classifica al sesto posto per numero di decessi.

Da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus tutte le trasmissioni televisive hanno chiuso le porte al pubblico presente in studio. Non sono mancate le difficoltà da parte dei conduttori di lavorare in queste condizioni con tutte le restrizioni del caso. Inoltre farsi forte e continuare ad andare avanti può provocare alcuni momenti di sconforto anche in diretta tv come è accaduto a Mara Venier a Domenica In.

Proprio il Covid ha messo a rischio la puntata di oggi di Domenica In. La squadra di zia Mara è entrata in contatto con una persona positiva la scorsa settimana a Sanremo e si è dovuta sottoporre al tampone. Fortunatamente, nella giornata di ieri 13 marzo 2021, gli esiti sono stati tutti negativi. Di conseguenza si è proceduto a organizzare la ventisettesima puntata.