Mara Venier risponde alle critiche su Instagram: “Sono felice della mia età”

Mara Venier criticata su Instagram. Ecco la sua risposta

Finalmente in vacanza, Mara Venier si sta rilassando con la sua bellissima famiglia nella Repubblica Dominicana dove si sta dilettando a passare del tempo con il suo nipotino. La conduttrice di Rai Uno, però, ama mostrarsi sempre senza filtri e nella sua totale semplicità. Questa, è una delle sue caratteristiche che negli anni hanno conquistato il pubblico. Il mondo dello spettacolo, infatti, è piano di donne che non adorano mostrarsi senza i tacchi e tonnellate di make-up. Mara, invece, lo fa tranquillamente. Purtroppo però agendo così la bella veneziana è spesso vittima di alcuni attacchi e critiche, che il più delle volte sono insensate. Proprio come quella che le è stata mossa oggi da una delle donne che la seguono che le ha dedicato un commento negativo per…i suoi capelli! Si, proprio così, qualche ora fa la Venier è stata criticata per la splendida chioma bionda che, da anni, la contraddistingue.

Il consiglio della follower: “Se ti tagli i capelli sembri più giovane”, la risposta di Mara

Qualche ora fa, Mara Venier ha postato un video su Instagram dove la si vede ballare e giocare insieme al suo nipotino in un supermercato. Alla fine del filmato però accade qualcosa di davvero divertente. Il piccolo Claudio, infatti, allunga le mani verso la nonna e le tira i capelli. La conduttrice di Domenica In ha simpaticamente commentato l’accaduto così: “Si balla al supermercato! Claudietto attratto come al solito dai capelli di nonna … a fine mese dovrò organizzarmi con delle belle extension“. Per questo motivo, una sua follower si è sentita in dovere di consigliarle di tagliarsi i capelli, dicendole anche che così facendo potrebbe apparire pure più giovane. Mara però le ha dato una risposta che ha stupito tutti: “Grazie del consiglio … ma sinceramente non mi frega molto di dimostrare qualche anno in meno ….sono felice di essere una donna della mia età … senza lifting e altro! Una nonna felice!“. Tramite le sue parole, la Venier ha regalato alle persone che la seguono anche un grande insegnamento: mai aver paura della propria età!

Mara Venier e la bellissima amicizia con Bosco Cobos Vida

Ultimamente Bosco Cobos Vida, l’amico di Jonas Berami (star de Il Segreto) ha rivelato sui social di essere stato ospitato da Mara Venier. L’attore spagnolo ha speso delle emozionanti parole per la conduttrice, definendola addirittura la sua mamma italiana: “Ascolto sempre i suoi consigli, tutto ciò che mi ha detto per me è stato molto utile. Il regalo più bello che mi ha fatto l’Italia non è stata la popolarità: è stata Mara!”.