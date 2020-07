Mara Venier “copriti”: la conduttrice furiosa risponde all’attacco sul fisico

L’ira funesta di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, reduce da una frattura al piede che l’ha costretta a muoversi con difficoltà nelle ultime settimane, pian piano sta riprendendo a camminare. In un recente video pubblicato su Instagram si è così mostrata mentre passeggia a bordo di una piscina, documentando i progressi fatti in merito alle sue condizioni di salute. Il filmato è stato come al solito commentato da centinaia di fan. Una è però andata oltre il limite del consentito, attaccando Zia Mara dicendole di “coprirsi” perché non “ha più niente di bello da mostrare” a 70 anni. Il commento per nulla garbato non è passato inosservato alla diretta interessata che ha risposto in modo rabbioso e a più riprese.

Mara Venier furiosa su Instagram: lo sfogo

La donna che ha criticato Mara si è vista recapitata la seguente risposta: “Cara Lucrezia, perché non va leggermente aff….ulo? Orgogliosa dei miei anni”. L’utente non ha mollato la presa ed ha controbattuto scrivendo con sarcasmo “sempre molto educata” e aggiungendo: “Ti riveli per quello che sei”. E la Venier? Come ha reagito alla seconda provocazione? Con il medesimo approccio con cui ha affrontato la prima: “Ma vaff….o”. Dalla serie quando ci vuole ci vuole. Anche perché, a onor del vero, la conduttrice di Domenica In, nel filmato in questione, non si è mostrata affatto ‘scoperta’ visto che indossava un lungo abito estivo. Ma si sa che la fantasia degli odiatori seriali del web è infinita.

Domenica In, Mara Venier riconfermata

Dopo la stagione dei record di Domenica In 2019-2020 (la più lunga di sempre, anche per offrire maggiore informazione e intrattenimento dopo lo scoppio della pandemia di coronavirus), Mara Venier è stata riconfermata per la prossima edizione dello storico programma del pomeriggio della domenica di Rai Uno. Il format non dovrebbe essere stravolto, ma ci saranno quasi certamente delle modifiche. A rivelarlo di recente è stata la stessa Venier che ha espresso il desiderio di avere delle spalle, anche a rotazione di puntata in puntata, alla guida della trasmissione. Tra i papabili è spuntato il nome di Stefano De Martino che ha condotto brillantemente l’ultima stagione di Made in Sud ed è un professionista molto apprezzato dalla ‘Zia’.