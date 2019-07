Mara Venier con il ghiaccio sul viso dopo l’intervento: cosa è successo

Mara Venier ha subito un intervento: cosa è successo alla conduttrice di Domenica In?

Dopo qualche giorno di assenza, Mara Venier è tornata sui social postando una nuova foto dal suo profilo Instagram ufficiale. Questa volta, però, si è mostrata in maniera diversa dal solito: con del ghiaccio sul viso nel salotto di casa sua. Cosa è successo a Zia Mara? Non c’è da preoccuparsi, la conduttrice di Domenica In ha subito soltanto un piccolo intervento ai denti, come spiegato anche nella descrizione al post. Mara Venier si è mostrata a follower e ammiratori in tutta naturalezza, con indosso gli occhiali da vista, senza trucco e senza filtri per ringraziare chi l’ha operata. E così ha raccolto anche alcuni complimenti del suo pubblico social.

Intervento ai denti per Mara Venier: il messaggio sui Instagram e il “grazie” al dottore

Vedendola con il viso leggermente sofferente mentre si tampona con del ghiaccio, qualche ammiratore sicuramente si sarà un po’ preoccupato per lei. Ma non è successo nulla di importante. Come spiega lei stessa su Instagram, Mara Venier ha subito un intervento ai denti e ha voluto condividere lo scatto per aggiornare i suoi follower, ma soprattutto per ringraziare colui che ieri (15 luglio 2019) l’ha operata. Nel post pubblicato qualche ora fa, la conduttrice ringrazia dottore e dentista e raccoglie alcuni bei commenti sul suo aspetto nonostante lo stato post operazione, come quello della futura collega in Rai Monica Setta, che scrive: “Sei sempre splendida”. (Continua dopo il post di Instagram)

Mara Venier criticata sui social: “Il troppo stroppia”

Sempre sui social negli scorsi giorni si è accesa un piccola polemica che ha visto protagonista ancora una volta Zia Mara. Secondo alcuni utenti del web dovrebbe lavorare di meno . Infatti Mara Venier nella prossima stagione televisiva condurrà anche un programma su Radio2. “Ma goditi la vita con tuo marito!” ha scritto un utente. Ma non è stato l’unico a commentare in modo negativo: “Mara mi piace, ma il troppo stroppia!”. La presentatrice, come sempre, ha replicato con schiettezza. “Grazie per il consiglio ma ti assicuro che io me la godo e tanto (la vita Ndr)”. E poi aggiunge: “Per fortuna una grande quantità di telespettatori mi guarda e gradisce la sottoscritta e Domenica in …tu amore de zia, nu’ me guardà! Me ne farò una ragione!”.