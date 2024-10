Mara Venier, con Bruganelli ‘copia-incolla’ come con Fedez: figuraccia

Mara Venier smemorata. Nell’intervista a Sonia Bruganelli a Domenica In, durante la puntata del 27 ottobre, la conduttrice veneziana ad un certo punto ha raccontato una sua vicenda personale risalente ad anni fa, assicurando che ciò che ha narrato non lo ha mai detto a nessuno pubblicamente. In particolare si è riferita ad un esaurimento nervoso da cui è stata colpita e per cui ha deciso di farsi ricoverare in una struttura specializzata che le ha somministrato la terapia del sonno. ‘Zia Mara’ evidentemente si è scordata che la stessa storia, tra l’altro con le medesime parole rivolte all’ex signora Bonolis, le aveva scandite meno di un anno fa quando ebbe ospite Fedez il 3 dicembre 2023. Altro che racconto inedito e mai detto ad anima viva.

Mara Venier e il copione “Ti dico una cosa mai detta a nessuno”

Così la Venier a Bruganelli: “Mi dispiace parlare di me, ma tanti anni fa ebbi un esaurimento fortissimo, fui ricoverata un mese in una clinica ad Ancona. Feci la terapia del sonno, non l’ho mai detto, ma te lo voglio dire. Pensavo e pensavo perché mi si era impicciato il cervello. Un giovane dottore mi disse: “Se lei se guarda una candela per 24 ore la candela diventa un lampadario”. Vero che se fissi una cosa continuamente, quella cosa diventa enorme. Quindi non fissarsi sulle cose”.

Dichiarazioni mai sentite? Non proprio. Anzi un vero e proprio ‘copia e incolla’ di quello che disse a Fedez meno di un anno fa. Ecco la narrazione snocciolata davanti al rapper milanese:

“Ti dico una cosa che non ho mai detto a nessuno. Io tanti anni fa ho avuto una sindrome depressiva da stress. Sono stata ricoverata per un mese in una clinica ad Ancona, c’era una clinica molti molti anni fa e stavo molto male. Per una settimana ho fatto una terapia del sonno, poi pian piano mi hanno risvegliato. C’erano professori, medici. Io allora stavo insieme a Jerry Calà, il mio compagno era Jerry, mi aveva accompagnato lui”.

Anche conversando con il cantante aveva poi svelato l’aneddoto relativo al giovane medico:

“Venne un dottore giovane, molto giovane, era laureato da poco, un dottorino. Mi disse: ‘Mara, però, lei deve pensare di meno, perché se per 24 ore fissa una candela, dopo 24 ore diventa un lampadario”.

Il copione è lo stesso e lo si potrebbe intitolare “Ti dico una cosa mai detta a nessuno”. Nulla di grave, per l’amor del cielo. Quando però si usato certi artifici, almeno ci si assicuri di non incappare in scivoloni perché altrimenti si rischia la figuraccia. Tra l’altro la padrona di casa di Domenica In, in ogni puntata, viene criticata da diversi utenti che sostengono che sia troppo egoriferita e incline a parlare di sé. E in effetti, tali puntualizzazioni, pare che non siano campate in aria.