“Mara Venier, che airbag!”, Pretelli gasato a Domenica In, ma salta il gioco

Pierpaolo Pretelli su di giri a Domenica In. L’ex velino di Striscia la Notizia, che è stato arruolato come presenza fissa da Mara Venier nel talk festivo del pomeriggio di Rai Uno, ha esordito in maniera scoppiettante, con un balletto da fuochi d’artificio sulle note della storica colonna sonora di Happy Days. Non appena è finito lo stacchetto, ha urlato un festante “adoro”, proiettandosi ad abbracciare la ‘Zia’. Una stretta fortissima, che ha spassosamente scombussolato la conduttrice veneta. Ancor più scombussolante la battuta del giovane: “Mamma mia, che airbag, pazzesco!”, ha gridato il fidanzato di Giulia Salemi, in riferimento alle prosperità della Venier che ha ribattuto con un lieve imbarazzo goliardico: “Daiiii!”. Su Twitter sono piovuti centinaia di cinguettii entusiasti che hanno voluto sottolineare la ventata di allegria ed energia portata in studio da Pierpaolo.

Spazio poi all’intervista di coppia con Stefania Orlando: sia la conduttrice romana sia Pier hanno da poco concluso il percorso a Tale e Quale Show, trasmissione di Carlo Conti in cui sono stati protagonisti con brillanti performance. I due si erano conosciuti bene pochi mesi prima, condividendo l’avventura del Grande Fratello Vip, avendo entrambi preso parte alla quinta edizione del reality show più spiato d’Italia.

“Ora sono una donna, pronta a raccogliere i frutti del mio lavoro e a rimanere coi piedi per terra. Ciò che arriverà, arriverà”, ha spiegato la Orlando in merito al suo cammino professionale e alle eventuali proposte lavorative che arriveranno. In aggiunta ha rimarcato che suo marito è il suo primo tifoso.

“Te lo meriti”, ha commentato Mara che è poi passata ad augurare il meglio a Pretelli. L’ex velino è stato ‘acquistato’ dalla stessa Venier a Domenica In, dove, come sopradetto, è, a partire dal 7 novembre, una presenza fissa. Si occuperà di ballare e di dilettare il pubblico con un gioco. Gioco che però, nel corso dell’ultima puntata, è stato fatto saltare per esigenze di tempistiche riguardanti il talk.

Domenica In, salta il gioco con Pierpaolo Pretelli e le anticipazioni della prossima puntata

“Niente gioco, ieri abbiamo provato tantissimo ma adesso non c’è tempo”, ha spiegato la conduttrice veneta, dando anche una piccola anticipazione sulla prossima esibizione di Pretelli. Per domenica prossima è previsto uno stacchetto in cui l’ex velino vestirà i panni di John Travolta, danzando sulle notte dell’intramontabile Stayin’ Alive, brano dei Bee Gees che è diventato una delle colonne sonore della vita di più generazioni. Non resta che attendere!