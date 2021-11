La vita in diretta, Mara Venier: “Pretelli fisso a Domenica In”, Pier sbalordito

Pierpaolo Pretelli ospite fisso a Domenica In: non si tratta di un’indiscrezione, ma di un vero e proprio annuncio fatto dalla padrona di casa del talk festivo pomeridiano della rete ammiraglia Rai. Mara Venier, ospite a La vita in diretta durante la puntata trasmessa l’1 novembre 2021, ha lasciato tutti di stucco spiegando che c’è un progetto pronto e cucito addosso all’ex gieffino, attualmente impegnato a Tale e Quale Show. Non appena concluderà la sua avventura alla corte di Carlo Conti, Pretelli sbarcherà quindi a Domenica In.

La ‘Zia’ ha prima tessuto le lodi del fidanzato di Giulia Salemi, sottolineando l’eccellente percorso che sta facendo a Tale e Quale Show (in effetti il giovane di Maratea sta convincendo un po’ tutti nel programma in onda in prime time, nel venerdì sera di Rai Uno). Dopodiché ha raccontato: “Voglio condividere questa cosa che solo io e Pier sappiamo. Sto pensando a lui all’interno della Domenica In in corso”. “Scoop, questa è una notizia devastante… pazzesco”, la reazione di Pierpaolo, che ha ironizzato, imitando il modo di parlare di Cristiano Malgioglio.

Dunque è arrivata la benedizione del timoniere de La vita in diretta, Alberto Matano: “Abbiamo una notizia, quindi Pier sarà a Domenica In”. “Ora finisce Tale e Quale, sto già pensando a un gioco molto forte da affidargli”, ha aggiunto Mara Venier, scatenando una seconda reazione sbalordita del modello: “Io pensavo che dopo Tale e Quale fossi disoccupato. E invece mi rivedrete in Rai”.

Poco prima di sbarcare nel programma guidato da Matano, Pierpaolo è passato da quello di Serena Bortone, venendo ospitato a Oggi è un altro giorno. Anche in questo caso l’ex velino di Striscia la Notizia ha lasciato il segno. Non appena ha messo piede in studio ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Albano.

“Io tra una puntata sono disoccupato, se Milly mi vuole… Io non ho nessun tipo di concerto da nessuna parte del mondo!”. Così si è presentato Pretelli, riferendosi ad Albano. La Bortone ha subito colto il riferimento, ironizzando sulla battuta: “Cattiveria, questa l’abbiamo notata!”. Ma perché Pierpaolo ha stuzzicato il cantante di Cellino San Marco?

Perché a Ballando con le Stelle, pochi giorni fa, è scoppiato un piccolo caso. Carrisi si è ritirato in quanto la maestra con cui ballava si è infortunata. Qualcuno ha però fatto notare, che in casi simili, si sostituisce la danzatrice. E qualcun altro ha sostenuto che Albano vorrebbe lasciare per poter fare dei concerti all’estero. Sulla vicenda è intervenuto il diretto interessato, difendendosi e rigettando le accuse.