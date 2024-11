Mara Venier, Belve: “Domenica In, chi mi sostituirà”. Nome perfetto

Mara Venier a ruota libera a Belve dove ha anche fatto il nome di quello che pensa che sarebbe il suo sostituto ideale a Domenica In. Quella in corso infatti, salvo ripensamenti, sarà la sua ultima stagione alla guida dello storico contenitore festivo di Rai Uno. A differenza degli altri anni, in cui ha annunciato il ritiro per poi riapparire, nelle ultime interviste la conduttrice veneta è stata perentoria, assicurando che stavolta lascerà davvero il timone del programma. Conversando con Francesca Fagnani ha anche narrato del periodo che ha vissuto in passato segnato dalla depressione, oltre a tornare a parlare di quando fu abbandonata dalla Rai (l’intervista integrale sarà trasmessa martedì 19 novembre in prima serata su Rai Due). Spazio poi alla violenza fisica e psicologica di cui è stata vittima quando era ventenne.

Mara Venier a Belve: la depressione e le violenze subite

Capitolo depressione. ‘Zia Mara’ ha dichiarato senza troppi fronzoli di aver sofferto “molto di depressione, è inutile che ci giriamo attorno”. “Pensavo fosse una malinconia dovuta a tante cose capitatemi nell’adolescenza – ha aggiunto -. Poi ho cominciato a capire che non era più malinconia”. Avevo 20 anni la prima volta che ho percepito uno stato d’animo che non mi avrebbe portato a niente, o perlomeno ti portava solo a un pensiero che è bene non dire”. Il volto di Domenica In ha proseguito spiegando che ora, a 74 anni, non nasconde più niente: “Se sei fragile, sei fragile. Questo è un momento mio di grande fragilità”. La Fagnani ha chiesto all’ospite se tale stato d’animo non roseo sia collegabile all’incidente all’occhio per cui si è dovuta sottoporre a vari interventi. “Sì, la causa scatenante è quella”, ha chiosato la Venier.

La padrona di casa di Belve ha poi mostrato alla collega una sua foto di quando aveva venti anni. La reazione della ‘Zia’ non è stata positiva. Perché? Che cosa le ricorda quello scatto? “Guardo la foto e dico ‘povera’! Perché era un periodo terribile. Sono accadute delle cose nella mia vita alle quali non ho saputo reagire e per cui mi hanno potuto fare del male, del male vero”. Fagnani ha voluto saperne di più ed ha domandato se le parole della Venier fossero ricollegabili a un amore violento vissuto in gioventù .“A una violenza che mi è stata fatta”, ha raccontato Mara, visibilmente prostrata. Quindi ha aggiunto: “Una violenza fisica e psicologica che è durata molti anni e che io ho subito, perché ero incapace di reagire”. Quando la giornalista le ha chiesto se quel momento difficile della sua vita oggi riesce a chiuderlo in un cassetto della memoria, è arrivata un’amara risposta: “No, perché vedo una foto e dico ‘povera!’”.

Stefano Martino designato come erede a Domenica In

Come poc’anzi spiegato, salvo ribaltoni, Venier lascerà il timone di Domenica In a fine stagione. Ovviamente la Rai dovrà pensare a come rimpiazzarla. Lei ha le idee chiare su chi sarebbe all’altezza di raccogliere la sua eredità. Quando Fagnani le ha chiesto di indicare un nome, Mara non ci ha pensato su due volte ed ha scandito quello di colui che sta facendo fuoco e fiamme ad Affari Tuoi: “Io vedrei molto bene Stefano De Martino che ora sta conducendo i ‘Pacchi’. Secondo me lui potrebbe rivoluzionarie completamente Domenica In. Stefano potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione”.

Tra l’altro De Martino è anche in pole position per subentrare al Festival di Sanremo dopo la seconda era di Carlo Conti. La Rai ha piazzato persino una clausola nel contratto del conduttore campano per coinvolgerlo nella kermesse quando il collega toscano terminerà il suo mandato. Ora anche la Venier dà la sua benedizione all‘ex marito di Belen Rodriguez. In effetti è vero ciò che ha detto la ‘ZIa’: se oggi c’è un volto fresco che potrebbe essere in grado di rivoluzionare Domenica In e al contempo essere nazional popolare, quello è proprio Stefano De Martino.

L’umiliazione subita dalla Rai e la mano tesa di Maria De Filippi

Nel faccia a faccia con Fagnani non poteva mancare l’argomento relativo all’abbandono della Rai. Nel 2014 le venne tolta Domenica In e le fu dato il benservito dalla Rai. Era a pezzi: “Perché era qualcosa che mi apparteneva, qualcosa che mi ha dato tanto. Ogni volta che sono stata mandata via rimaneva sempre un po’ di amarezza. Diciamo che non ho gradito il modo, sono stata un po’ umiliata”.

In particolare, chi più la delusa? “Diciamo che è un po’ il sistema. Sono rimasta delusa da tante persone che ho aiutato”. In quegli anni, a lanciarle un salvagente professionale arrivò Maria De Filippi. Mara Venier le è riconoscente. E infatti lo sottolinea ogni volta che viene toccato il tema. Anche a Belve ha speso parole al mile per ‘Queen Mary’: “Posso dire chi mi ha dato una mano ed è Maria De Filippi”.