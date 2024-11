Domenica In come Verissimo, ma più vecchio: Mara Venier annoia?

Domenica In è ormai appuntamento fisso e Mara Venier certezza per i telespettatori che si connettono su Rai 1. Il format va avanti ormai da anni e la conduttrice, oggi 74 anni, continua a coinvolgere il pubblico con interviste esclusive, racconti di vita e tanta energia da vendere. Il programma continua, lo share tentenna, ma resiste, eppure qualcosa non convince, qualcosa stona o forse più semplicemente stanca. Che sia la troppa somiglianza? L’idea che ormai i talk siano tutti uguali? Probabilmente entrambe le opzioni, ma il pubblico che rimane all’ascolto è lo stesso che muove le critiche e dice la sua.

Dal canto suo la conduttrice ha di recente ribadito che questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In: “È arrivato il momento di smettere- Questa sarà la mia ultima edizione“, aveva dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni, sottolineando l’intenzione e ribandendola con grande fermezza. A prescindere da ciò che Mara vorrà fare del suo futuro e della sua vita professionale, resta in piedi un pensiero, condiviso dalla maggior parte del pubblico, almeno per quello che abbraccia la virtualità: “Domenica In assomiglia sempre più a Verissimo“.

Ciò che ormai non attira più sono le modalità: di organizzazione, di scelte, di impostazione. Tutto appare sempre uguale a se stesso, ma tutto sembra uguale anche e soprattutto a tutti gli altri programmi. “Dov’è finita l’autenticità?” – si chiedono su X gli utenti, criticando l’aria pesante che si viene a creare con le interviste.

Domenica In ha bisogno di una ventata d’aria fresca? Gli utenti sono a favore del cambiamento

Riuscire ad alleggerire lo scheletro di un talk pomeridiano il cui target è sempre stato “adulto” non è cosa semplice, ma un tentativo si può sempre fare. Basta ragionare, ad esempio, sul plot twist improvviso avvenuto con l’ingresso di Clara: la giovanissima cantante, reduce dal successo di Sanremo 2024, è entrata in scena a Domenica In per cantare il suo nuovo singolo. Pantaloni neri in ecopelle, top bianco e aria fresca: un cambio di rotta sorprendente, che per una manciata di secondi ha “svecchiato” lo studio e il programma tutto.

È stato molto chiaro un utente di X, che non ha perso un secondo per esprimere la sua opinione:

#DomenicaIn è arrivata questa ragazza e, benché non mi faccia impazzire, ha spazzato via tutto un clima di vecchiume con la sua giovinezza bellezza e freschezza. Aveva ragione Mishima: l’agire dei giovani è infinitamente limpido, il pensare dei vecchi infinitamente opaco — cortomaltese (@cortoma19115337) November 10, 2024

Insomma, Domenica In ha bisogno di una ventata d’aria fresca? A quanto pare sì, ma ormai, forse, questo non è più possibile, specialmente se si guarda il ventaglio televisivo competitor. C’era stato il tentativo di fare risalire lo share portando la parentesi relativa a Ballando con le Stelle, ma anche quella non ha funzionato poi così bene: il pubblico era annoiato nel rivedere gli stessi volti del sabato sera nello studio domenicale di Venier. Tentativo uno, tentativo due, fine del sipario ballerino. Si torna quindi alle origini, con le classiche interviste e i momenti più di intrattenimento schietto (come quello di Clara, durato però evidentemente troppo poco), ma anche questo non convince.

È un problema di programma o di conduzione? L’opinione social su Domenica In

Qualcuno è convintissimo: il vero problema di Domenica In è la conduttrice. “Rai, quando pensioniamo anche la Venier?”, scrive qualcuno sull’ex Twitter. La linea non è univoca, perché a essere criticata è proprio l’organizzazione del format, che vede spesso interviste lunghissime per ospiti “più grandi” e momenti molto più brevi per ospiti “minori”. Il mood, sostanzialmente, è questo:

praticamente la trasmissione si regge unicamente su interviste per la sponsorizzazione di gente e programmi … niente altro che questo #DomenicaIn — clarettina2 (@clarettina56810) November 10, 2024

Domenica In come Verissimo? Troppe interviste e troppa poca energia? O forse, come scrive qualcuno, ci sono troppe “markettate” e troppa autoreferenzialità?

La domanda resta aperta, lo share continua a traballare, ma per gli ascolti dovremmo aspettare lunedì mattina. Intanto Mara continua, fino alla sua ultima puntata.