Belve, colpaccio della Fagnani: arriva Mara Venier, ospiti a quota 9

Dopo diversi mesi di assenza dal piccolo schermo, martedì, 19 novembre, inizierà la nuova edizione di Belve. Dopo Andrea Giambruno, TvBlog ha svelato in anteprima un altro dei papabili ospiti di questa stagione del programma: Mara Venier. A seguito della ‘finta’ intervista belvata a Domenica In dello scorso anno tra Francesca Fagnani e la Venier, questa volta la conduttrice si sottoporrà veramente alle domande graffianti della conduttrice.

Si tratta di un grande colpaccio per la giornalista, dato che la Venier è uno dei volti più noti dello spettacolo italiano. In una stagione televisiva complicata per Mara e la sua Domenica In, che sta faticando con gli ascolti, sarà interessante vedere Venier raccontarsi in maniera più profonda. Inoltre la ‘Zia Mara’ ha molte conoscenze nell’ambiente, dunque è probabile che la Fagnani indagherà per esplorare meglio i rapporti tra Mara e i suoi colleghi, cercando di portare a galla retroscena inaspettati.

Tra l’altro, oggi, sabato 9 novembre, Mara Venier debutterà su Rai 1 con il suo nuovo programma Le stagioni dell’amore. Sebbene abbia annunciato di voler lasciare Domenica In dopo quest’anno, il suo non è un addio alla televisione. Difatti, la conduttrice veneta ha deciso di mettersi in gioco nel sabato pomeriggio di Rai 1 con un innovativo dating show, dove i protagonisti, tutti over 60, si lanceranno alla ricerca dell’amore della loro vita.

Francesca Fagnani torna con Belve: gli ospiti della nuova edizione

Con Mara salgono a quota nove i nomi dei possibili ospiti della nuova edizione di Belve, in onda su Rai 2 a partire da martedì, 19 novembre. Fino ad ora, Dagospia ha rivelato che tra gli ospiti che hanno accettato di farsi intervistare da Francesca Fagnani ci sarebbero lo scrittore Fabio Volo, l’ex governatore della regione Lazio Piero Marrazzo e l’ex compagno della Premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno. TvBlog, invece, oltre a Mara Venier, aveva accennato anche alla presenza di Valeria Golino, attrice ed ex moglie di Riccardo Scamarcio.

Infine, si mormora che sbarcheranno nello studio di Belve anche personaggi del calibro di Valentino Rossi, Federica Pellegrini, Elisabetta Canalis e Antonio Cassano. A questo punto, non resta che attendere per avere la conferma ufficiale e vedere finalmente di nuovo le interviste ‘belvate’ di Francesca Fagnani.