Belve, svelato il primo ospite: nome molto ‘tosto’, colpaccio Fagnani

Sale l’attesa per l’inizio della nuova stagione di Belve, programma di interviste faccia a faccia condotto da Francesca Fagnani su Rai Due. La giornalista romana ha messo a segno un colpaccio. Dagospia, in esclusiva, ha rivelato il primo ospite big confermato. Il nome è ‘tosto’, trattasi di Andrea Gianbruno, l’ex compagno di Giorgia Meloni, mollato in un amen dalla premier dopo il fattaccio dei fuorionda imbarazzanti divulgati da Striscia la Notizia. Lo sbarco nel talk del giornalista era stato anticipato qualche settimana fa da TvBlog che aveva reso noto che c’erano trattative in corso, Ebbene, quelle trattative sarebbero andate a buon fine.

Giambruno, dopo la vicenda dei fuorionda di Striscia e dopo essere stato lasciato dalla presidente del Consiglio non ha rilasciato alcuna intervista televisiva. Ha preferito restare in silenzio e far passare la bufera senza alimentare particolari polemiche. D’altra parte il suo modus operandi è diventato argomento imbarazzante per la premier, non proprio una figura senza responsabilità. Ora si presenterà a Belve e ci si aspetta che vengano sparati fuochi d’artificio.

Belve, tramonta l’ipotesi Chiara Ferragni ospite

Sempre restando in tema ospiti del talk di Rai Due, nei giorni scorsi si è mormorato di un incontro di perlustrazione tra Francesca Fagnani e Chiara Ferragni. Si è sussurrato che l’influencer travolta dallo scandalo dei pandori abbia accarezzato l’idea di immergersi nel ‘pericoloso’ faccia a faccia con la giornalista.

Tuttavia l’ipotesi di vederla seduta innanzi alla Fagnani, al momento, sarebbe piuttosto remota. Anche perché l’influencer avrebbe quasi tutto da perdere in quanto a Belve non si ritroverebbe a fare una conversazione comoda comoda come quella di cui è stata protagonista da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa dopo qualche settimana dallo scoppio dello scandalo.

Inoltre c’è da dire che l’ex moglie di Fedez, quelle rare volte in cui si è trovata a parlare di questioni spinose davanti a una telecamera, ha non ha mostrato particolari doti di comunicazione. Insomma, il pericolo di incappare in un clamoroso autogol è dietro l’angolo. Discorso diverso per Giambruno che conosce a menadito i meccanismi televisivi ed è abituato a stare in video.