Chiara Ferragni sarà ospite a Belve? Come stanno davvero le cose

La nuova stagione di interviste di Francesca Fagnani potrebbe avere tra i suoi ospiti una vera e propria bomba: Chiara Ferragni potrebbe scegliere la belva Fagnani per rivelare ogni sua verità nascosta? C’è chi dice sì e c’è chi dice no, vediamo come stanno davvero le cose.

La segnalazione esclusiva arriva da Davide Maggio, che parla di un incontro tra Chiara Ferragni e la conduttrice di Belve. La nuova stagione di Belve è in arrivo a fine novembre su Rai 2 e Davide Maggio conferma che la Fagnani e l’influencer si siano incontrate per discutere della partecipazione. Se Francesca Fagnani dovesse riuscire ad aggiudicarsi la presenza della Chiarona nazionale sarebbe un colpaccio non da poco, la sua intervista sarebbe senz’altro quella più attesa nella storia del programma (come fu quella di Fedez). Di certo la Fagnani riuscirebbe a estrapolare qualche verità e qualche segreto, si starà sicuramente già affilando gli artigli mentre si prepara con il suo taccuino a chiedere a Chiara ogni retroscena sul divorzio con Fedez e sul Pandoro Gate. C’è però un grande ”Ma”. Se da una parte Davide Maggio dà la conferma dell’incontro, dall’altra Gabriele Parpiglia smentisce categoricamente.

Chiara Ferragni a Belve come Fedez? C’è chi dice no

Sul suo profilo Instagram, il giornalista Gabriele Parpiglia ha dichiarato che la notizia della partecipazione di Chiara Ferragni al programma di Francesca Fagnani è una fake news. C’è un tira e molla insomma, tra chi la dà per scontata tra gli ospiti e chi nega. C’è solo una persona che sa la verità ed è la belva per eccellenza, Francesca Fagnani, che di certo non si farebbe sfuggire un’occasione così succulenta. Dopotutto, la Ferragni rilasciò solo un’intervista, a Fabio Fazio, che fu considerata molto all’acqua di rose, mentre quella di Fedez proprio a Belve aprì il vaso di Pandora.

Fedez rivelò in lacrime alla Fagnani come il pandorogate avesse contribuito alla crisi matrimoniale tra lui e l’ex moglie. Fu proprio a Belve che il rapper fece trapelare anche l’influenza dell’ex manager della Ferragni, Fabio Maria Damato. Secondo Fedez la Ferragni preferì seguire i consigli degli amici e dei colleghi piuttosto che quelli del marito, e il resto è storia. Per Chiara Ferragni sarebbe l’occasione perfetta per fare il punto sulla situazione e chiarire una volta per tutte come sono andate le cose, sia tra lei e l’ex marito, sia con il caso Balocco. Vedremo chi tra Davide Maggio e Parpiglia avrà ragione!