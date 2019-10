Mara Venier ‘becca’ l’ospite: “L’hai detto anche da Barbara d’Urso”

Mara Venier non perdona Ninì in diretta a Domenica In: “L’hai detto anche da Barbara d’Urso”. L’episodio, è spasso

Umberto Smaila, Ninì Salerno, Franco Oppini e Jerry Calà, i simpatici Gatti di Vicolo Miracoli, sono sbarcati nella quarta puntata di Domenica In, regalando risate e attimi di tv nostalgica. A guidarli la sapiente conduzione di Mara Venier, che tra una sghignazzata e l’altra, ha pure pescato Ninì a spacciare battute fintamente originali. Naturalmente l’attimo è stato goliardico e spassoso. E a finirci di mezzo, con tanto di menzione, è stata anche Barbara d’Urso, amica nonché rivale (televisivamente parlando) di Zia Mara. Durante la chiacchierata sono stati anche diversi i momenti in cui la Venier e Calà, ex coniugi, si sono scambiati tenerezze e dolci ricordi, a sottolineare che tra loro c’è sempre un ottimo rapporto. “Jerry, da marito è diventato fratello”, ha chiosato la veneziana.

Venier le battute di Ninì Salerno

Tra una clip, una battuta e una risata, a un certo punto prende parola Ninì Salerno snocciolando una massima di George Bernard Shaw: “L’uomo non smette di giocare perché invecchia, invecchia perché smette di giocare”. “È sempre stato il più saggio Ninì”, la risposta di Zia Mara che però poi si ravvede, facendo mente locale, imbeccata da Calà e Oppini che spifferano: “Sa solo quella!”. La Venier a strettissimo giro, infatti, aggiunge: “La dici in tutte le trasmissioni… L’hai detto anche da Barbara d’Urso”. Le risate si sprecano. “L’ha detto vero? Vero?“, chiede Mara in studio. Ninì sorride e nega, gli altri ‘Gatti’ lo prendono in giro. A Domenica In è spasso.

Jerry Calà e Mara Venier tra ricordi e risate

Durante la chiacchierata sia Jerry Calà sia Mara Venier si sono lasciati andare più volte ai ricordi del passato vissuto assieme. Nessuna retorica e tanti sorrisi. La conduttrice veneziana ha anche rimembrato diversi momenti privati condivisi con gli altri ‘Gatti’ con cui tutt’oggi ha un bellissimo rapporto di amicizia.