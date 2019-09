Mara Venier e Jerry Calà, spunta uno scambio di messaggi al miele tra i due ex: “Perché io da quella sera non ho fatto più l’amore…”

Dolcezze in corso tra Jerry Calà e Mara Venier. La conduttrice e l’attore, ex coniugi – il matrimonio decollò nel 1984 per schiantarsi nel 1987 -, nelle scorse ore si sono scambiati messaggi al miele su Instagram: cuori giganti e tappeto musicale assai eloquente e struggente, cioè l’intramontabile brano Ancora di Eduardo De Crescenzo. Questo il botta e risposta affettuoso dell’ex coppia. Inutile dire che il reciproco rimpallo di delicatezze ha provocato in fretta un effetto nostalgia. Resta misterioso il motivo del perché di tanto zucchero. I due hanno preferito non dichiararlo.

Jerry e Mara, nel segno di Eduardo De Crescenzo

“Ancora / perché io da quella sera / non ho fatto più l’amore / senza te…” La strofa celebre del brano di De Crescenzo è stata usata da Mara come sfondo musicale in una Stories Instagram in cui ha fatto trapelare una sua vecchia foto in bianco e nero mentre sta al fianco di Jerry Calà. L’immagine è stata incorniciata con un grosso cuore rosso. Il gesto è stato prontamente captato dall’attore ‘libidine’ che, a sua volta, lo ha ripostato sul suo profilo. A differenza di Zia Mara ha optato per una strofa differente di Ancora: “Tutto il casino fatto per averti / per questo amore / che era un frutto acerbo / e adesso che ti voglio bene / io ti perdo… / Ancora…”

Venier e Calà, oltre il matrimonio: il legame dei due ex

Nonostante il matrimonio non abbia funzionato, Calà e la Venier sono riusciti a mantenere degli ottimi rapporti. “Sei e sarai sempre un padre per mia figlia. Tanto di cappello per gli uomini come te”, rivelava Mara qualche mese fa in un’intervista, riferendosi all’ex marito. Belle parole, un po’ meno belle quelle con cui la conduttrice, sempre qualche mese fa, aveva detto di essere stata tradita nel giorno delle nozze. Fatto smentito dopo pochi giorni da Jerry: “Non è vero che ci ha sorpresi in bagno, quello me lo ricorderei. Mi ha trovato che parlavo fitto fitto con una. Ma la signora Venier dovrebbe dire che lei soffriva di una gelosia quasi morbosa. Si parlavo fitto fitto, era una festa, eravamo tutti un po’ brilli” . Dunque non ha ricevuto nemmeno le botte dell’allora moglie? “Non me lo ricordo, forse qualche ‘bastonata’ me l’avrà data!”, ha dichiarato l’attore.