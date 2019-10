Mara Venier, Alessia Marcuzzi e la loro amicizia: perché sono così legate

Mara Venier e Alessia Marcuzzi, intervistate da Oggi parlano della loro amicizia

Mara Venier e Alessia Marcuzzi sono legate da una grande amicizia. Non a caso, spesso e volentieri, vediamo le due conduttrici insieme magari per condividere una serata o una cena con i rispettivi mariti, come è accaduto qualche tempo fa. Il loro legame incuriosisce tanto, così la rivista Oggi ha deciso di intervistare le due amate bionde insieme per il numero che uscirà in edicola domani, 31 ottobre. Le due donne hanno parlato di quella che è la loro amicizia così forte ed intensa che si è creata anche grazie agli studi televisivi. La Signora della Domenica ha fatto delle rivelazioni sulla showgirl romana facendo intendere, con poche ed importanti parole, il motivo per cui tiene così tanto a lei.

Mara Venier: “In Alessia rivedo me stessa quando ero giovane”

“Siamo due matte rock, e abbiamo un vissuto simile che ci accomuna: entrambe due figli da due uomini diversi. – ha dichiarato Mara Venier – In Alessia rivedo me stessa quando ero giovane, lei vive con una libertà mentale che era la mia”. La conduttrice de Le Iene ha poi parlato dei mariti di entrambe, che si sono conosciuti ed hanno stretto amicizia molto prima di loro: “Alla fine abbiamo sposato due uomini che si sono presi tutto il ‘pacchetto’. Siamo molto passionali. Per noi l’amore è tutto e può stravolgere le nostre vite“. Inoltre, alla presentatrice di Domenica In non dispiacerebbe condurre un programma proprio insieme alla Marcuzzi. “Potremmo fare Thelma e Louise in chiave rivisitata. Penso a un programma di viaggi on the road, all’insegna della libertà”, ha dichiarato sulle pagine di Oggi.

Alessia Marcuzzi, la cena dalla Zia Mara che smentisce la crisi matrimoniale

Proprio agli inizi di ottobre, abbiamo visto (tramite i social), le due presentatrici sedute allo stesso tavolo insieme ai rispettivi mariti. Alessia Marcuzzi e il suo Paolo hanno infatti raggiunto Mara Venier e il marito Nicola Carraro per cenare insieme. I 4 sono apparsi in ottima sintonia e sembrano essersi anche molto divertiti. Inoltre, grazie alla cena che si è tenuta a casa della Zia Mara, Alessia ha smentito tutte le voci che la vedevano in crisi con suo marito.