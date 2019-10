Mara Venier e Marcuzzi: la cena. Alessia smorza le voci di crisi col marito

Marcuzzi, la cena a casa di Mara Venier (video). Alessia smorza le voci di crisi col marito e si lascia andare: “Sono ubriaca”

Mara Venier si mette ai fornelli e ‘aggiunge un posto a tavola’. Per la precisione due: uno per Alessia Marcuzzi e uno per suo marito, Paolo Calabresi Marconi. La capitana di Domenica In ha infatti invitato la conduttrice di Temptation Island a casa sua cucinando una cena sfiziosa: pastasciutta pomodoro e basilico, straccetti di carne e deliziosi antipasti. Il tutto è stato veicolato sui social. Una volta di più Zia Mara ha mostrato come con la Marcuzzi condivida una grande amicizia. Naturalmente alla cena, è stato presente anche Nicola Carraro che con la conduttrice veneziana è sposato dal 2006.

La cena: Zia Mara, la Marcuzzi e i rispettivi mariti

Prima di cominciare, le due coppie hanno brindato con un aperitivo. “Sono ubriaca” ha esclamato Alessia sorridendo e aggiungendo: “Io se bevo a stomaco vuoto…”. In realtà la Marcuzzi si è mostrata molto fresca e non alterata. Al suo fianco il marito Marconi. Nelle ultime settimane le apparizioni social dei due sono state praticamente nulle, spingendo qualcuno a pensare a una crisi matrimoniale. La voce non ha mai trovato alcun riscontro, tuttavia ha continuato a serpeggiare sul web. Grazie alla cena da Zia Mara, anche questo presunto gossip è stato messo a tacere. Tra la conduttrice romana e il produttore televisivo non c’è alcun problema. Anzi, il rapporto sembra essere più che solido.

Alessia e Mara, una grande amicizia

Alessia e Mara sono legate da una profonda amicizia che dura da diversi anni. Le due donne, in passato, hanno lavorato assieme nel programma di Canale 5 L’Isola dei Famosi. All’epoca, il gossip aveva parlato anche di una presunta lite nel dietro le quinte del reality show. La voce, come quella della crisi matrimoniale della Marcuzzi, non trovò alcuna conferma nella realtà tanto che fu smentita dalle dirette interessate.