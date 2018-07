Mara Venier: accertamenti in ospedale dopo la conferma di Domenica In

Mara Venier: la conferma del ritorno a Domenica In e l’emozione che l’ha portata in ospedale

Dell’attesissimo ritorno di Mara Venier a Domenica In si sta tanto parlando in queste settimane. La notizia ha rallegrato tantissimo il pubblico della Rai che, adesso, non vede l’ora di tornare a seguire Mara in TV. Dopo un allontanamento burrascoso, quindi, la Venier torna in quella che per anni è stata la sua casa televisiva. Ad essere molto emozionata della cosa, ha confessato la conduttrice al settimanale Oggi, è lei in primis. Mara Venier, infatti, ha raccontato che si sarebbe sentita pure male quando ha saputo che leavrebbero ridato il suo programma. L’emozione, nello specifico, le ha giocato un brutto scherzo, ed è stata così inaspettata e forte da portarla addirittura in ospedale.

Mara Venier: il ritorno a Domenica In? “Una botta al cuore… sono dovuta andare a fare degli accertamenti”

“Dopo quattro anni di assenza dalla Rai non mi sarei mai aspettata di essere richiamata” ha spiegato Mara Venier nella sua intervista “A Mediaset stavo benissimo”. Ma poi cosa è successo? Cosa l’ha spinta a cambiare idea? “È arrivata Domenica In, c’ho pensato un paio di giorni, mi dispiaceva tantissimo lasciare Mediaset” ha aggiunto Mara “Ma al cuor non si comanda”. Come ha reagito lei a tutto questo? Bene, ha dichiarato lei, ma forse troppo. “È stata talmente una botta al cuore che sono dovuta andare a fare tutto gli accertamenti al Policlinico Gemelli”. Il tutto, ovviamente, si è risolto senza complicazioni. Oggi Mara Venier infatti sta benissimo e sul piccolo schermo non vede l’ora di tornare.

Mara Venier e la stima per Maria De Filippi: “Devo molto a lei”

Se Mara Venier oggi è riuscita a conquistare un’altra volta un ruolo di spicco nel panorama televisivo italiano questo, stando a quanto più volte ribadito da lei stessa, lo deve anche e soprattutto a Maria De Filippi. In un’intervista rilasciata a Chi, infatti, aveva spiegato quanto l’intervento della conduttrice di Uomini e Donne l’avesse aiutata conil rilancio della sua carriera. “Devo moltissimo a Mediaset” ha difatti specificato ancora una volta la Venier ad Oggi “A partire da Maria De Filippi che mi ha voluto nella sua squadra”.