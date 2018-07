Mara Venier: il malore del marito Nicola e l’aiuto di Maria De Filippi

Mara Venier si racconta: il malore del marito Nicola, la paura e l’aiuto di Maria De Filippi dopo l’allontanamento dalla Rai

Si apre una nuova stagione televisiva per Mara Venier alla Rai e di questo, oggi, la conduttrice sembra essere molto contenta. Lontano delle luci della ribalta, però, molte sono state le cose che hanno messo a dura prova la Venier in questi casi. Dall’allontanamento della Rai all’ultimo (e recente) malore del marito Nicola, Mara oggi alla sua famiglia e ai suoi affetti resta ancora molto legata. Tra questi ultimi, nello specifico, un posto speciale nel cuore della Venier pare avere l’amica e collega Maria De Filippi. Come raccontato nell’ultima intervista rilasciata a Chi, infatti, è grazie alla moglie di Costanzo se Mara Venier adesso è tornata ad essere molto richiesta in TV.

Mara Venier: il malore di Nicola? “Il fumo ha influito molto e ora lui deve smettere”

Insieme a Mara Venier, il giornale di Alfonso Signorini ha avuto modo di intervistare anche Nicola, marito della conduttrice. Come molti forse avranno già letto, quest’ultimo recentemente si è sentito male e la cosa avrebbe fatto molto preoccupare Mara. “Il fumo ha influito molto e ora lui deve smettere di fumare” ha dichiarato la Venier. Al marito, ha spiegato lei, è stato messo uno stend. La stessa poi ha aggiunto: “Quello che conta è che Nicola abbia fatto l’intervento e che sia andato tutto bene”.

Mara Venier e la riconoscenza a Maria De Filippi: ecco quello che è successo quando ha lasciato la Rai

Quando è stato chiesto a Mara Venier di parlare del suo percorso a Mediaset quest’ultima, senza peli sulla lingua, ha risposto: “Diciamo le cose come stanno, l’uscita dalla Rai mi aveva lasciato tanta amarezza. I vertici di allora mi avevano detto che non c’era un ruolo per me. Volevano rinnovare e allora mi hanno rottamata. Troppo vecchia. Poi però è arrivata Maria De Filippi, che mi ha messo in un programma forte, Tu Si Que Vales, Mediaset, e L’Isola dei Famosi… tutto questo mi ha permesso di conquistare la fascia dei giovani, oggi sono amata anche dai ragazzi”.