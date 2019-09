Mara Venier, 19 anni d’amore con il marito: la dedica e la sorpresa di lui

Mara Venier Festeggia il 19° anniversario d’amore con Nicola Carraro: le dolci parole e il mega mazzo di rose

Dopo il grandioso ritorno di domenica scorsa con la seconda edizione di Domenica In, oggi Mara Venier vive un altro giorno speciale. Nella giornata di oggi Zia Mara festeggia 19 anni di unione e d’amore con il marito Nicola Carraro. Proprio il 19 settembre del 2000, infatti, i due si sarebbero conosciuti per la prima volta per poi non lasciarsi mai più. La verace conduttrice ha voluto condividere questo importante anniversario con fan e follower attraverso una dolce dedica social al marito, senza rinunciare alla sua immancabile ironia. Poco dopo le sue parole, la regina della domenica Rai ha ricevuto anche una bella sorpresa da Carraro che ha prontamente documentato sui social. Mara, uscendo da casa, ha trovato un mega mazzo di rose rosse, a testimonianza del grandissimo amore per lei dell’ex editore e produttore cinematografico.

Nicola Carraro e Mara Venier festeggiano 19 anni insieme tra dediche e sorprese

“Il 19 settembre del 2000 ci siamo incontrati. Da allora sono sempre stata abbracciata a te. Sei l’amore grande della mia vita”, scrive Mara Venier dal suo profilo Instagram ufficiale aggiungendo anche un hashtag particolare: “La mia botta di culo”. Alle tenere e simpatiche parole di lei fanno eco quelle del marito, che più o meno nello stesso momento (sempre tramite il social fotografico) ricorda semplicemente: “E sono 19 anni amore mio”. Insomma un giorno speciale per Mara e Nicola partito in tutta dolcezza e condito con tanto sentimento vero. Ma le sorprese non finiscono qui, almeno per la presentatrice di Domenica In che con la prima puntata ha avuto ottimi risultati. Poco dopo infatti ha ricevuto uno straordinario e bellissimo mazzo di rose rosse. Mara ha voluto mostrare anche questo ai suoi ammiratori e postando uno scatto con i fiori in mano, scrive ancora: “E mentre uscivo sono arrivate le rose”. (Continua dopo il post)

Mara Venier e il marito Nicola: una love story lunga quasi 20 anni

Mara e Nicola festeggiano quasi 20 anni di unione, ma questa estate hanno raggiunto anche i 13 di matrimonio. La giornata di oggi risulta ancor più speciale perché i due, a quanto pare, sono vicini. In quell’occasione invece marito e moglie erano divisi da migliaia di chilometri, lui a Santo Domingo e lei in Italia. Mara Venier e Nicola Carraro si sono sposati il 28 giugno del 2006.