Mara Venier, 18 anni di matrimonio con Carraro: ma bacia un altro!

Mara Venier e suo marito Nicola Carraro hanno festeggiato i 18 anni di matrimonio. La coppia ha tuttavia deciso di trascorrere l’anniversario separati e lei, in vacanza in Puglia, ha baciato qualcun altro! Scopriamo meglio di chi si tratta e che cosa è accaduto nello specifico tra i due.

Oggi, 28 giugno, è l’anniversario di matrimonio della conduttrice Mara Venier e suo marito Nicola Carraro. I due si sono sposati precisamente diciott’anni fa. Nonostante abbia raggiunto un importante traguardo, la coppia ha trascorso questa giornata così speciale separata. Lui si trova difatti a Santo Domingo mentre lei è a Savelletri di Fasano, vicino Brindisi, in Puglia. La conduttrice si trova lì in compagnia di alcuni amici per festeggiare un’altra ricorrenza: il compleanno di un suo amico storico.

Stiamo parlando nello specifico di Jerry Calà, suo ex, che oggi ha compito 73 anni. I due, nonostante la rottura, sono rimasti molto affiatati. Mara e Jerry si sono scambiati un bacio durante la cena, poco prima del taglio della torta. Il video è stato postato sui social dalla stessa conduttrice di Domenica In. Che si trattasse di un gesto goliardico è abbastanza evidente. Venier avrebbe difatti evitato di condividere il filmato se avesse voluto tenere nascosto un eventuale tradimento. Inoltre il rapporto tra i due è ben noto.

In conferma del suo amore per il marito Nicola Carraro, Mara ha pubblicato sui social un messaggio per lui in cui affermava di amarlo e lo ringraziava per un mazzo di rose rosse che le aveva fatto arrivare nonostante la lontananza.

Qui di seguito le parole della conduttrice per suo marito Nicola:

Amore mio oggi sono 18. Ti risposerei domani, anche lontani ma sempre più uniti e vicini. Che sorpresa le rose… Ti amo.

La dedica di Carraro non è stata da meno.

Nello specifico ha condiviso una foto della zia d’Italia con il mazzo di rose rosse, scrivendo:

Anche da molto lontano bisogna sempre onorare con un bel mazzo di rose il proprio anniversario, ma soprattutto quella meraviglia della propria moglie. Sono ormai 24 anni che stiamo assieme e 18 di matrimonio eppure non vedo l’ora di venirti a prendere all’ aeroporto e di abbracciarti forte, forte.

La storia d’amore tra Mara Venier e Nicola Carraro

Mara Venier e Nicola Carraro si sono sposati il 28 giugno del 2006. Alla festa di matrimonio hanno partecipato molti volti noti dell’imprenditoria e della tv. I due più di una volta hanno raccontato il loro amore sui social con foto o dediche romantiche. Nicola ha rivelato che si sono conosciuti grazie a suo cugino Angelo che aveva organizzato una cena a quattro a Forte Dei Marmi. In quell’occasione, però, Venier non gli parlò per tutta la serata a causa di una sua battuta. La zia Mara ha però cambiato velocemente idea, decidendo addirittura di sposarlo!