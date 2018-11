Jerry Calà e Mara Venier, la conduttrice: “Sei come un fratello, ma mi tradivi”

Jerry Calà e Mara Venier: la confessiona della conduttrice a Domenica In sul loro turbolento matrimonio

Mara Venier ospita a Domenica In l’ex marito Jerry Calà. Tante risate nel corso di questa intervista, soprattutto quando l’attore non ricorda l’anno in cui si sono sposati a Las Vegas. Ora per la conduttrice, Jerry rappresenta il fratello che non ha mai avuto. Tra loro ora ci sono tante confidenze, come due amici del cuore. Mara confessa che per lei è meglio così, in quanto nel ruolo di marito non l’ha resa felice. La Venier non si nasconde e conferma di essere stata più volte tradita da Calà. Un matrimonio fatto di tradimenti, che ironicamente Jerry tenta di smentire in studio. Ma la conduttrice precisa che non si tratta affatto di una leggenda, anzi è stata tradita più volte. Inizialmente sembra che la Venier abbia un risentimento nei confronti dell’ex marito per quanto accaduto in passato. Ma ecco che la Venier sottolinea subito che tra loro, attualmente, c’è un bellissimo rapporto. Per Mara, Jerry è un componente della sua famiglia e sarà per sempre così.

Jerry Calà e Mara Venier, un matrimonio tutt’altro che felice

“Io volevo starti vicino, ma tu scappavi. Mettevo da parte il lavoro per te, ma capitavano sempre le tue crisi”, ricorda Mara. Sembra proprio che la conduttrice abbia vissuto un matrimonio tutt’altro che felice con Jerry. La Venier appare ancora molto infastidita per quanto accaduto in passato. Intanto, l’attore in studio prende con ironia ogni affermazione dell’ex moglie, tanto che chiede la pubblicità dopo quest’ultima sua dichiarazione. Non ha sicuramente un bel ricordo del loro rapporto da marito e moglie, durato tre anni. Ma, come ha dichiarato spesso la stessa Mara, è riuscita comunque a mantenere dei bei rapporti con i suoi ex. “Sei e sarà sempre un padre per mia figlia. Tanto di cappello per gli uomini come te”, rivela la Venier.

Mara Venier ricorda Jerry per i suoi tradimenti, ma anche per i suoi importanti valori

Mara non ricorda solo i tradimenti di Jerry, ma anche molto altro. La conduttrice dichiara che l’attore ha il valore della famiglia e per sua figlia lui rappresenta un punto di riferimento. Calà ha, dunque, un bel rapporto anche con la figlia della Venier, Elisabetta. Proprio per tale motivo, tra loro c’è ancora un gran bel rapporto, più forte di quello passato.