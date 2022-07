Mara Sattei: “Ecco com’è Fedez fuori dai social” e sulla De Filippi…

By

La cantautrice, ex allieva di Amici e sorella di The Supreme, si svela in una nuova intervista mentre si gode il successo de La dolce vita

Mara Sattei è la protagonista di questa estate 2022 con Fedez e Tananai. Insieme hanno dato via a La dolce vita, brano che da ormai ben sei settimane si trova in vetta tra i singoli più venduti. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si è così ritrovata a vivere il grande successo di un tormentone estivo che passando dalle radio e anche dai social network regala allegria e movimento. Oggi la riservatissima cantautrice 27enne, il cui nome vero è Sara Mattei, si svela in una nuova intervista sul Corriere.

Qui Mara Sattei rivela che tipo di rapporto è nato con i suoi due colleghi Fedez e Tananai. Innanzitutto, fa sapere com’è nata l’idea di ritrovarsi per lanciare La dolce vita. La giovane cantautrice, sorella di The Supreme, racconta di essere stata contattata da Fedez, che le ha fatto sentire il pezzo. Non avevano mai collaborato insieme, “ma c’era stima reciproca”. Si sono poi incontrati e tra loro “si è creata anche una bella armonia”. Questa per la Sattei “è stata una nuova sfida”. Ed ecco che parla del rapporto nato con i due colleghi.

“Passiamo tanto tempo insieme e ci stiamo divertendo. Penso che siamo proprio tre mondi differenti ed è stato interessante unire i nostri stili. Io sono una ragazza molto semplice ed easy e loro sono i miei bodyguard: simpatici, schietti e travolgenti”

Ma com’è Fedez lontano dalle luci dei social? “È una persona molto trasparente ed è letteralmente così come si vede”, dichiara Mara. E su Tananai, ammette che è “una persona riflessiva”. Si ritrovano a parlare di tanti argomenti, che possono riguardare la vita in generale, e confessa di aver notato che “ha un punto di vista molto intelligente”. Ricreare l’atmosfera degli anni ’60, periodo di cui è sempre stata affascinata, l’ha portata davvero indietro nel passato.

E questa è una cosa che, secondo la cantautrice 27enne, può fare solo la musica. Mara Sattei racconta oggi di aver trascorso la pandemia del Covid a prepararsi per i suoi primi live che caratterizzano il tour legato al suo album Universo. Il disco è prodotto dal fratello The Supreme, che ora ha un nuovo nickname: Thasup. Sono cresciuti insieme e a unirli ancora di più è stata la passione per la musica.

“Io sono la sua fan numero uno e lui sostiene me. Da piccoli ci è capitato di bisticciare, ma molto di rado. Ci comprendiamo a livello musicale e umano”, rivela la voce femminile de La dolce vita. Ricorda quando erano ancora dei bambini e giravano insieme dei video. Sono entrambi abbastanza riservati, infatti lei stessa ammette di essere “molto privata” nelle sue cose.

Mara Sattei: Amici di Maria De Filippi e l’eventualità di partecipare a Sanremo

Ben dieci anni fa, si faceva conoscere al pubblico italiano all’interno della scuola più famosa d’Italia. Di recente ha fatto anche ritorno in quello studio, con Giorgia per presentare il singolo Parentesi. Col senno di poi rifarebbe quel percorso ad Amici, perché ritiene che sia stata per lei formativo. E torna così a parlare di Maria De Filippi.

“Rivedere quei luoghi mi ha fatto un grande effetto. Anche ritrovare Maria e darle il mio disco: all’epoca ero una bambina di 18 anni, anche lei ora avrà visto una persona diversa. Penso che ognuno abbia un momento giusto nella vita, io allora non avevo bene a fuoco quel che volevo fare e dovevo proprio crescere, ma mi ha dato un primo assaggio di cosa volesse dire stare nella musica”

Prosegue la sua intervista rivelando che il primo concerto a cui è andata è stato proprio quello di Giorgia: “Sarò per sempre riconoscente dello scambio di stima che c’è stato con lei, fra due generazioni diverse”.

Anche il mondo della musica è maschilista, sarebbe ipocrita a dire il contrario. Nonostante ciò, crede che nel tempo le cose siano cambiate. Cantautrici giovani “stanno avendo il posto che meritano”. Certo, devono ancora cambiare alcune cose, ma non si è mai ritrovata nella posizione di sentirsi meno di qualcuno.

Vedremo mai Mara Sattei al Festival di Sanremo? Questo è molto probabile: “Mi piacerebbe, non so quando, ma anche lì ci sarà il momento giusto”. Ora il suo sogno è quello di conoscere Justin Bieber, anche perché aprirà il suo concerto italiano a Lucca il prossimo 31 luglio. Questa per lei è indubbiamente una bellissima opportunità.