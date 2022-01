Mara Sattei è stata allieva di Amici: Maria ricorda il suo bizzarro provino

By

A Oggi Mara Sattei è tornata ad Amici 21. Sì, è stato un ritorno per lei, perché qualche anno fa è stata allieva della scuola di Maria De Filippi. Forse non tutti ricordano Mara Sattei allieva di Amici perché aveva partecipato con il suo vero nome: si chiama infatti Sara Mattei. Ha scelto il nome d’arte invertendo le iniziali di nome e cognome e soprattutto è nota perché è la sorella di Tha Supreme, uno dei produttori più celebri e amati degli ultimi tempi. Dopo averla vista nella puntata di oggi di Amici qualcuno potrebbe essersi chiesto a quale edizione ha partecipato: le risposte sono in arrivo.

Mara Sattei è stata allieva della 13esima edizione di Amici. Ha partecipato quindi alla stagione in onda dal 2013 al 2014, nell’edizione vinta da Deborah Iurato e ricordata anche per essere l’edizione dei Dear Jack, arrivati al secondo posto. A trionfare nel circuito danza fu Vincenzo Durevole, uno dei più talentuosi ballerini di latino-americani passati nella scuola. Nella stessa edizione c’erano nomi forse più ricordati dal pubblico come Nick Casciaro, Naomi Mele, Giacomo Castellana, Francesca Del Toro, Christian Pace e Denny Lahome.

Mara, che si faceva chiamare ancora Sara Mattei ad Amici 13, era entrata nella scuola nella prima puntata, quella della formazione della classe. La sua corsa al Serale si era conclusa nel migliore dei modi: riuscì a conquistarlo. Arrivò al Serale nella squadra Blu capitanata da Miguel Bosè, quando tutto era nelle mani dei direttori artistici insomma. Nonostante la gioia di aver raggiunto il Serale, Mara fu eliminata nel corso della seconda puntata. L’avventura dunque non durò molto, ma di certo conserva dei bei ricordi.

Oggi Mara Sattei ad Amici 21 si è esibita con Giorgia, ma prima di cantare Maria ha ricordato la sua partecipazione al programma. Sara non ha nascosto l’emozione e la conduttrice le ha chiesto quanti anni sono passati. “Mi ricordo avevi mandato il provino dal bagno”, ha detto Maria, a cui è rimasto impresso questo ricordo. La cantante ha confermato, dicendo di aver cantato un brano di Adele e di ricordare che Maria le fece notare il provino nel bagno. La De Filippi ha detto di essere molto felice del successo di Mara Sattei, prima di mandare la base.