Mara Maionchi positiva al Covid-19, ricoverata in ospedale: come sta

Mara Maionchi è risultata positiva al Coronavirus e al momento si trova ricoverata in ospedale. Le news parlano di un mini focolaio a Italia’s Got Talent

Mara Maionchi ha il Coronavirus. Anche la famosa discografica e giudice di diversi talent televisivi è risultata positiva al tampone. È chiaro che la sua età potrebbe allarmare subito i fan e i tantissimi italiani che le sono affezionati, ma le news sulla Maionchi non sono preoccupanti, al momento. Seppure pare sia stato necessario un ricovero in ospedale per tenere monitorata la situazione.

La Maionchi è ricoverata in un ospedale di Milano dopo essere stata trovata positiva al Covid-19. Come riporta TPI, le condizioni del giudice di Italia’s Got Talent non sarebbero gravi. Potrebbe trattarsi quindi di un ricovero precauzionale. Inutile dire che tutti facciamo il tifo per lei, affinché si rimetta al più presto. Intanto, però, sul set di Italia’s Got Talent pare sia scoppiato un focolaio.

La settimana scorsa ci sono state delle registrazioni delle nuove puntate e i casi positivi non riguardano solo i giudici. Qualche giorno fa ha annunciato Federica Pellegrini la sua positività, oggi abbiamo scoperto che anche Mara Maionchi è positiva al Covid. Ma non sono gli unici. Anche nello staff tecnico ci sono dei casi di Coronavirus, stando agli ultimi aggiornamenti emersi.

Ci sarebbero dei casi infatti anche tra i tecnici e nella produzione, questo nonostante siano stati rispettati tutti i protocolli del caso. Italia’s Got Talent ha registrato delle puntate mentre è in corso la seconda ondata ma non è di certo l’unica trasmissione che lo sta facendo. I controlli non mancano, chi lavora negli ambienti televisivi viene sottoposto a tamponi regolarmente.

Seguiranno di sicuro aggiornamenti su come sta Mara Maionchi dopo la notizia della sua positività. Scopriremo quindi nei prossimi giorni se verrà dimessa dall’ospedale e soprattutto se il focolaio a Italia’s Got Talent diventerà ancora più grande o meno.

Intanto Federica Pellegrini continua ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute dopo aver scoperto di essere positiva. Dopo l’annuncio in lacrime, la campionessa su Instagram parla molto con i fan. Negli ultimi giorni ha raccontato di aver accompagnato sua madre a fare il tampone e non sono mancate le critiche, visto che dovrebbe stare in quarantena. Lei ha spiegato di essere stata autorizzata dall’ASL perché sua mamma non conosce Verona e hanno preferito non chiamare un taxi, rischiando di contagiare il tassista.