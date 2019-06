Mara Fasone di nuovo innamorata? Lei precisa tutto

Uomini e Donne news, Mara Fasone ha un nuovo amore?

Mara Fasone si è fidanzata? Dopo il suo breve trono a Uomini e Donne (ha lasciato il programma senza principe azzurro), ci sono stati dei gossip sull’ex tronista che hanno tenuto sempre alta l’attenzione su di lei. Mara ha anche fatto dei commenti inerenti proprio alla trasmissione che in passato l’ha vista protagonista e su alcune coppie che non l’hanno convinta poi tanto. Adesso ha voluto raccontare qualcosa di più sulla sua vita privata e smentire delle voci che si rincorrono ormai da tempo: c’è chi dice che sta con un uomo maturo, chi con un ragazzo della sua stessa età… Qual è la verità? Risponde lei.

Vita privata Mara Fasone: le novità sull’ex tronista

Su Instagram, Mara Fasone ha pubblicato un messaggio che ha fugato qualsiasi dubbio: “Abbiate accortezza nell’accogliere le attenzioni, non sempre ogni fiore è un segno d’amore… Attenzione donne”. Con queste semplici parole, ha spiegato che è single. In cerca dell’amore vero, però. Recentemente la ragazza aveva fatto chiacchierare per un commento fatto su un amore appena sbocciato… quello di Teresa Langella e Andrea Dal Corso! Ecco quello che aveva scritto su Instagram: “Che dirvi, è una domanda che mi fate frequentemente, io tifo per l’amore, l’amore quello vero, quello con rispetto… però se loro sono felici!”.

Periodo speciale per Mara di Uomini e Donne

Un momento d’oro per Mara Fasone, come ha spiegato bene col messaggio pubblicato nel giorno del suo compleanno: “La vita corre, la vita profuma, la vita è una! 27, si guarda avanti! Gioisci, sorridi e trasforma ogni secondo in un momento da sogno”. I suoi fan le chiedono ancora se riparteciperebbe mai a un programma come Uomini e Donne: prima rispondeva sempre di no, adesso ha forse cambiato idea? Magari la vedremo in qualche reality show?