Mara Carfagna si è sposata, matrimonio ‘bunker’: chi è il marito

Mara Carfagna si è risposata. Matrimonio ‘bunker‘, cioè segretissimo per l’ex ministra 48enne che è convolata a nozze con Alessandro Rubén, 58 anni. Rito civile a Sorrento. Blindatissimo l’evento: è solamente trapelato che la festa è stata a Villa Zagara. Presente naturalmente la figlia della coppia, la piccola Vittoria, nata nel 2020. Dagospia ha spiegato che i due sposi hanno dato disposizioni ferree agli invitati affinché non rivelassero alcunché sul matrimonio. Parola d’ordine: riservatezza totale.

Qualcosina però si è saputo. A portare le fedi dovrebbe essere stata la figlia di 4 anni mentre a celebrare il matrimonio civile dovrebbe essere stato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Mara Carfagna e il compagno sono sempre stati super riservati. Basti pensare che hanno iniziato a frequentarsi nel 2013, ufficializzando la relazione solamente tre anni dopo, nel 2016. Nel 2020 sono poi diventati genitori.

“Questa è una meraviglia, un dono“, una delle poche dichiarazioni, rilasciate al magazine Gente, dalla Carfagna all’indomani del parto. Nel 2019, a Francesca Fagnani, a proposito del matrimonio, disse: “Ne parliamo”. Quindi aggiunse: “Lui ha chiuso il suo matrimonio legalmente da poco e ci sono state anche delle vicende burocratiche da sistemare”.

Il primo matrimonio di Mara Carfagna: lo spettro dei tradimenti

Sia per l’ex ministra sia per Rubén si tratta di seconde nozze. La Carfagna si è sposata la prima volta nel 2011 con il costruttore romano Marco Mezzaroma. In quell’occasione fu Silvio Berlusconi a farle da testimone. Il matrimonio durò pochissimo. Pare che naufragò per via dei tradimenti di lui. Questo almeno si è evinto da alcune frasi che esternò la stessa Carfagna quando si seppe della rottura. “Ho sofferto molto – aveva confidato a Chi Magazine -. La fine del mio precedente matrimonio è stato un dolore enorme. Adesso controllo il cellulare… Avrei dovuto farlo anche prima”.

Chi è Alessandro Rubén, il secondo marito di Mara Carfagna

Alessandro Ruben è nato nel 1966 ed ha ricoperto numerose cariche importanti nel corso della sua carriera; è stato consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dal 2017 è membro della Commissione nazionale dell’Anti-Defamation League, organizzazione non governativa internazionale con sede negli Usa che si impegna a sostenere i diritti civili e la battaglia all’antisemitismo.

Il nome di Ruben avrebbe fatto addirittura capolino nei dossier di WikiLeaks, in cui viene descritto come un uomo “serio e credibile“. Il neo marito della Carfagna ha cominciato ad interessarsi di politica da giovane, iniziando a lavorare con Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi. Nel 2008 è diventato deputata dopo essere stato candidato nella lista del Popolo delle Libertà, in quota Alleanza Nazionale.

Nel 2010 ha lasciato il gruppo parlamentare del PdL per approdare in quello di Futuro e Libertà per l’Italia. Inoltre è stato membro della delegazione parlamentare all’Assemblea Parlamentare della Nato dal 24 giugno 2008 e dal primo agosto 2008 è stato membro del gruppo speciale sul Mediterraneo della delegazione parlamentare della Nato. Dal 2010 al 2013 ha ricoperto la carica di presidente del gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Stati Uniti