Emanuela Folliero boom: “Tradita con una trans”, la reazione di Balivo

Emanuela Folliero, intervenuta nella puntata de La volta buona (Rai Uno) di martedì 11 marzo, ha raccontato per la prima volta di aver scoperto un suo ex fidanzato, chiamato fantasiosamente ‘Giovanni’, farle le corna con una persona trans. La padrona di casa Caterina Balivo è rimasta basita nell’ascoltare la vicenda. In particolare, l’ex annunciatrice di Rete Quattro ha rivelato di aver colto in flagrante l’allora compagno. Lui si trovava in auto con una bionda. Emanuela lo avvistò senza che l’uomo se ne accorgesse. Bussò al finestrino in quanto volle conoscere la bionda. Quando quest’ultima si girò si presentò con il nome Alejandro. Per la conduttrice fu uno shock.

Emanuela Folliero tradita e scioccata: Caterina Balivo stupita

Tra i temi affrontati nel salotto pomeridiano di Rai Uno, c’è stato quello dei tradimenti. Folliero, tra gli ospiti presenti in studio, ha rivelato che nel corso della sua vita più volte si è ritrovata a portare le corna. Una, in particolare, le è rimasta impressa in modo indelebile nella mente. Inizialmente ha sostenuto che essere traditi è una cosa che accade spesso e che chi dice il contrario “è perché, forse, non se n’è mai accorto”.

Spazio poi al racconto sull’ex ‘Giovanni‘. Emanuela ha spiegato che sulla carta era “perfetto”. Nella vita concreta invece no. Un giorno, uscita da un ristorante dove aveva pasteggiato con un’amica, riconosce l’auto del suo compagno. Ad un certo punto nota che sulla vettura sale una bionda e che scatta un bacio appassionato. A quel punto, la Folliero si è avvicinata al veicolo e ha scoperto l’impensabile: “Busso al finestrino, lei mi chiede chi sono e mi dice di chiamarsi Alejandro. Il suo nome mi rimarrà stampato in testa per tutta la vita”

Caterina Balivo, colpita da quanto udito, ha esclamato: “Era una persona trans!”. “Sì, ma stiamo attenti con le parole”, ha risposto la Folliero.

Manuela Arcuri a La volta buona: le parole su Garko e Totti

Nel corso della puntata de LVB del 10 marzo è stata ospitata anche Manuela Arcuri che è tornata a parlare di Gabriel Garko, assicurando che la storia vissuta con il divo, seppur breve, non è stata costruita a tavolino come molti pensato. L’attrice ha anche ammesso di aver avuto un flirt da Francesco Totti in età giovanissima, quando lui non era ancora sposato con Ilary Blasi.