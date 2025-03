‘Imboscata’ a Manuela Arcuri: imbarazzo e verità su Totti e Garko

Manuela Arcuri è tornata a parlare dell’ex fidanzato Gabriel Garko. La love story, risalente ad anni fa, è di nuovo rimbalzata ovunque dopo che il divo torinese ha fatto coming out, dichiarando di aver vissuto love story fake ai tempi in cui lavorava con la Ares, come ad esempio quella con Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco. Immediatamente il pubblico si è domandato se anche la relazione con Garko fosse stata finta. A chiarire in modo definitivo come andarono le cose ci ha pensato la diretta interessata ospite da Caterina Balivo a La volta buona. Inoltre l’attrice, non senza qualche evidente imbarazzo, ha confermato di aver avuto un flirt con Francesco Totti.

A LVB alla Arcuri è stato fatto vedere un passaggio dell’intervista rilasciata da Garko a Belve tempo fa. “Arcuri, Eva Grimaldi, Adua Del Vesco, qualcuna se l’è scelta lei?”, aveva chiesto Francesca Fagnani al divo. “No, anzi era motivo di litigio. Però purtroppo era così e reggevo”, la replica che offrì Garko che, però, aggiunse che con “Manuela fu una storia vera”.

“Ha detto la verità, menomale – il commento della Arcuri a La volta buona -. Fu una storia breve, non studiata a tavolino. Do la mia parola che è stata vera. Se mi sono meravigliata del suo coming out? No, perché la nostra storia è di tanti anni fa. Dopo anni giravano voci e quando ha fatto coming out abbiamo capito che la sua vita era quella. Comunque la nostra è stata una relazione normale. Se siamo poi rimasti amici? No, ci siamo un po’ persi per scelte di vita differenti”.

La Balivo ha poi affrontato il tema relativo ai tradimenti, parlando della fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti. Una sorta di ‘imboscata’ tesa dalla conduttrice alla Arcuri visto che proprio mentre si stava discutendo delle corna ha fatto una domanda a bruciapelo all’ospite: “Tu sei stata con Totti?”. Manuela si è imbarazzata per poi riprendere la calma e ammettere di aver avuto un flirt con l’ex calciatore: