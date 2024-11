Manuela Arcuri senza freni: il palo da Totti e la bugia di Garko

Manuela Arcuri a ruota libera. Intervistata dal magazine Oggi, ha parlato della sua vita sentimentale e del suo grande ritorno al cinema, dopo oltre un decennio di pausa dai set. Per quel che riguarda gli ex Francesco Totti e Gabriel Garko, ha rilasciato dichiarazioni amare. Con l’ex capitano della Roma ebbe un flirt prima che lui sposasse Ilary Blasi, mentre con il divo torinese visse una love story molto prima che lui facesse coming out. Dal 2010 è legata all’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio, Mattia, nato l’8 maggio 2014 (i due si sono sposati il 22 luglio 2022 nel castello Orsini-Odescalchi, sul lago di Bracciano).

Capitolo amori del passato. Che cosa ci fu con il giovane Totti? “Ci fu qualcosa: un bacetto, poco e niente. Io la storia l’avrei voluta, mi piaceva tanto. Lui era desiderato da troppe donne, non intendeva impegnarsi e in fondo lo capisco. Qualcosa non ha funzionato, eravamo troppo giovani”, ha confidato l’attrice cresciuta a Latina. Spazio poi alla storia con Garko. Da quando ha fatto coming out sono trapelate alcune storie fake ma spacciate come autentiche vissute dall’attore. Ad esempio quella con Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò. Oppure quella con Eva Grimaldi. La Arcuri, invece, ha spiegato che con lei il collega si è comportato come un compagno a tutti gli effetti, anche per quanto concerne l’amore fisico.

“A me non ha mai detto che era tutto falso. Il flirt durò pochi mesi, lui sembrava preso, anche “fisicamente””, ha evidenziato Manuela che, con amarezza, ha messo in risalto la bugia dell’ex: “Mi dispiace sapere che era tutta una recita”. Pazienza, ormai è andata e la faccenda oggi è un lontano ricordo.

Manuela Arcuri torna a recitare

L’attrice, sempre conversando con il magazine Oggi, ha raccontato che a breve tornare protagonista al cinema dopo 10 anni di assenza dalle scene; è stata ingaggiata nel cast di ‘Tradita‘, film diretto da Gabriele Altobelli, nelle sale dalla primavera 2025. Vestirà i panni dell’avvocatessa Pazienza Mantovani. E chi ci sarà al suo fianco? Una persona speciale, vale a dire suo figlio Mattia, 10 anni.

Mamma Manuela ha spiegato che il bimbo respira l’aria del mondo dello spettacolo da quando è nato. E pare che tale aria gli piaccia visto che studia canto, ballo e recitazione, oltre ad andare a scuola di musical. Il bimbo è vispo e sveglio. A fine riprese, come narrato dalla madre, è andato dal regista e gli ha sussurrato: “Senti, io però la prossima volta voglio fare un ruolo più grande”. Sul set la Arcuri ha avuto anche un altro: il belloccio cubano William Levy. “Quando l’ho baciato, ho sentito un brivido, una scarica elettrica. Sono felicemente sposata, ma lui mi ha dato emozioni che sul set non avevo mai provato”, ha riferito.

L’attrice ha inoltre spiegato perché si è tenuta lontana dalle scene per circa un decennio: “Undici anni fa mi proposero di fare Pupetta 2, una fiction di Mediaset che era andata benone. Ma rimasi incinta e decisi di dedicarmi solo a mio figlio. Non rimpiango nulla, anche se rientrare non è stata una passeggiata: se esci dai giri, vanno avanti le altre”.