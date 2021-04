Manuela Ferrera spiega cosa è successo con la Tittocchia: corna e rancore

Passato turbolento tra le due nuove naufraghe dell’Isola dei Famosi: Manuela Ferrera e Emanuela Tittocchia. La soubrette e l’attrice non si sopportano visto che in passato hanno amato lo stesso uomo, l’ex concorrente del Grande Fratello oggi opinionista tv Biagio D’Anelli. In realtà Manuela ha assicurato di aver già dimenticato la vicenda mentre la Tittocchia proverebbe ancora un certo rancore.

Al settimanale Nuovo Manuela Ferrera, che in passato è stata legata al calciatore Gonzalo Higuain e ha ricevuto delle attenzioni da parte di Cristiano Ronaldo, ha raccontato cosa è accaduto con l’ex protagonista di Centovetrine:

“Emanuela finì a letto con Biagio quando lui stava con me. Io considero chiusa quella storia, ma la Tittocchia prova ancora un sentimento verso Biagio. Lui mi ha avvertita: devo aspettarmi frecciatine da Emanuela sull’Isola”

Manuela Ferrera, che nel 2019 ha posato senza veli per il calendario di For Men ed è stata opinionista a Tiki Taka di Piero Chiambretti, ha aggiunto:

“Biagio mi ha confidato che lei è molto arrabbiata con me. Quindi credo che all’Isola dei Famosi qualche ruggine salterà fuori. Sono pronta: ho il mio caratterino e risponderò a tono”

Manuela Ferrera ed Emanuela Tittocchia entreranno in gioco nel reality show di Ilary Blasi la prossima settimana ma hanno già avuto modo di incrociarsi dietro le quinte del programma. È stata la stessa Ferrera a spifferarlo alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Ci siamo incrociate alle visite mediche e nei camerini: mi ha salutato con grandi sorrisi e complimenti. È stata molto carina e quindi non pensavo proprio che avesse tutto questo astio nei miei confronti. Me lo ha riferito Biagio. Ha raccontato che subito dopo avermi vista lo ha chiamato dicendo con tono malizioso: “Ho incontrato il tuo grande amore!”

Da parte di Manuela Ferrera un avvertimento alla “rivale”:

“Mi ha raccontato che la Tittocchia mi teme perché ai tempi Biagio aveva deciso di uscire con me. Però vorrei dire a Emanuela di farsene una ragione e di guardarsi intorno, perché il mondo è pieno di uomini. Quando in un rapporto le cose non ingranano non c’è proprio niente da fare”

Al momento Emanuela Tittocchia non ha ancora replicato alle accuse di Manuela Ferrera. Risponderà direttamente all’Isola dei Famosi o le due diventeranno migliori amiche?

Chi sono Manuela Ferrera ed Emanuela Tittocchia

Manuela Ferrera, 36 anni, è una modella e opinionista tv. È stata meteorina al Tg4, presenza fissa di Tiki Taka e ha posato senza veli per il calendario di For Men. È nota alle cronache rosa per via di un flirt con Cristiano Ronaldo e una relazione con Gonzalo Higuain. Di recente ha assicurato di aver avuto delle avance da Paolo Brosio: confessione che ha fatto infuriare Marialaura De Vitis, la fidanzata 22enne del giornalista.

Emanuela Tittocchia, 50 anni, è un’attrice, conduttrice e opinionista televisiva (nello specifico di Mattino 5 e Pomeriggio 5). È diventata popolare grazie alla soap opera Centovetrine, dove ha ricoperto il ruolo di Carmen. In passato ha partecipato al reality show La Talpa e ha avuto una tormentata relazione con Fabio Testi. Emanuela ha amato anche Biagio D’Anelli, ex fidanzato di Manuela Ferrera.