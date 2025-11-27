Manuela Carriero sconvolge: “Io sequestrata e abusata”, il terribile racconto

Manuela Carriero si lascia andare a una confessione che ha lasciato i suoi fan sconvolti. Stiamo parlando dell’influencer, nota per aver partecipato a Temptation Island e poi a Uomini e Donne come tronista. Nel dating show di Maria De Filippi il percorso non è andato come lei desiderava. Dopo tanto tempo e delusioni, ecco che Manuela sembra aver ritrovato la felicità con Francesco Chiofalo.

Anche lui è un ex volto di Temptation Island. Ma tornando alla Carriero, dopo aver abbandonato il Trono, ha continuato a tenere il pubblico informato su ciò che accade nella sua vita. Questa volta si ritrova a parlare, su Instagram, del passato, precisamente di una spiacevole e drammatica situazione che ha dovuto affrontare anni fa. Un racconto terribile, che rappresenta un bel pugno nello stomaco. Lei stessa precisa che si tratta di “un’esperienza traumatica” vissuta anni fa.

Ancora oggi, giustamente, Manuela si ritrova a vivere “un profondo malessere”. Cosa le è accaduto? L’ex tronista racconta di essere stata sequestrata e abusata:

“Ho subìto un sequestro di persona da parte di qualcuno che conoscevo molto bene, con violenza sessuale, fisica e minacce di morte con una pistola. In pochi minuti, mi sono ritrovata in un agghiacciante film dell’orrore…”

I suoi fan non conoscevano questa drammatica fase della sua vita. Nonostante tutto, la Carriero ci tiene a precisare di sentirsi oggi una “miracolata”, sebbene quanto accaduto le abbia lasciato dei profondi traumi e dei problemi legati al suo rapporto con gli uomini. Quando si ritrova sola con il genere maschile prova, giustamente, “un forte senso di disagio e terrore”. Manuela spiega di non aver rivelato nulla prima di ora sui social network al riguardo perché si tratta di una storia “molto lunga e delicata”.

Inoltre, a causa della presenza dei leoni di tastiera, l’ex tronista sa già in principio che si ritroverebbe di fronte, non solo all’affetto dei fan, ma anche alle cattiverie degli hater. Anche su argomenti così sensibili e delicati, purtroppo, queste persone non si tirano indietro pur di colpire. Nel frattempo, Manuela si mostra felice a fianco di Francesco Chiofalo, che ha iniziato a frequentare nell’autunno dello scorso anno, quando entrambi erano ormai single.

Tutto è iniziato da un’amicizia e poi si è trasformato in un grande amore, che ora li tiene uniti, anche contro le critiche. L’importante è che oggi la Carriero sia riuscito a ritrovare il sorriso dopo tanti ostacoli e delusioni.