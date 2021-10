Manuela Arcuri, Verissimo: “Gravidanza: dietrofront, valuto anche le cure”

Manuela Arcuri, 44 anni, a ruota libera a Verissimo. L’attrice ha parlato approfonditamente del suo privato toccando i temi che riguardano il rapporto con i genitori, il legame con il marito Giovanni Di Gianfrancesco (sposato a Las Vegas nel 2013) e la volontà di diventare mamma per la seconda volta. Su quest’ultimo punto, incalzata da Silvia Toffanin, l’attrice ha detto a chiare lettere di aver cambiato idea rispetto a qualche anno fa (allora aveva frenato in merito alla possibilità di una seconda gravidanza). Oggi Manuela vuole un secondo figlio e, aggiunge, se non dovesse arrivare in modo naturale sarebbe pronta a ricorrere a dei trattamenti specifici o a valutare l’ipotesi l’adozione.

Capitolo famiglia d’origine. Parlando della madre, la definisce il suo “pilastro“, capace di darle sempre “forza e coraggio”, in ogni momento. “Mio padre – aggiunge – è più schivo, per me è un grande amore, il mio principe. Ho grande stima di lui e abbiamo un ottimo rapporto. Loro sono separati, ma siamo sempre stati uniti”.

Dal 2010 Manuela condivide un legame sentimentale con Giovanni. “Due mesi prima di partire in viaggio per gli Usa, nel 2013, abbiamo deciso di sposarci”, confessa. Le nozze ‘americane’ non hanno valore in Italia, a meno che le si vogliano convalidare attraverso un particolare percorso burocratico. L’attrice, però, non ha tale esigenza, per il semplice fatto che ha tutta l’intenzione di sposarsi in Italia in un futuro non troppo lontano.

“Credo che un giorno ci sposeremo anche in Italia. Sto aspettando la proposta. Giovanni sbrigati”, spiega, passando poi a disquisire della volontà di diventare di nuovo madre, dopo aver accolto il primo frutto d’amore, Mattia, l’8 maggio 2014. Con Giovanni è già al lavoro per provare ad allargare la famiglia.

“Ci stiamo un po’ provando in modo spontaneo e naturale – confida -. Se arriva bene, altrimenti valuteremo l’ipotesi adozione”. Certo, prima dovrebbe convolare a nozze in Italia o convalidare il matrimonio ‘americano’. “L’adozione, però, non è semplice per la burocrazia, ma è un’alternativa che teniamo in considerazione. Inoltre se tra un anno non dovessi rimanere incinta, valuterei anche qualche cura specifica”, specifica la Arcuri.

Quando Silvia Toffanin le chiede quale sia il segreto del suo rapporto con Giovanni e se mai ci sono stati momenti di crisi nella coppia, Manuela risponde che l’ingrediente che fa funzionare la sua love story è la fiducia che c’è nella relazione: “Lui fa quel che vuole e io pure, naturalmente con pieno rispetto. Siamo anche amici, quello è il nostro segreto”. Discorso crisi: come in ogni coppia, anche quella formata da Manuela e dal marito, non è stata esente di momenti non facili.

“Ci sono stati alti e bassi, momenti in cui ci sopportavamo meno. Abbiamo superato quei periodi con furbizia e intelligenza, senza metterci sotto pressione”, ha chiosato.

Manuela Arcuri e gli amori del passato

Nel 2003 ha avuto una lunga relazione con l’ex calciatore Francesco Coco. In seguito ha avuto delle love story con lo schermitore Aldo Montano e con il collega di set Gabriel Garko ai tempi de Il peccato e la vergogna. Dal 2010 è fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco.