Manuela Arcuri molestata: “Mi dicevano fammi vedere…Ultimi anni difficili”

By

Anche Manuela Arcuri ha vissuto l’incubo delle molestie sul set. L’attrice ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. La 43enne ha raccontato che, come tante colleghe, pure lei ha ricevuto delle avance sgradite ai provini o dietro le quinte di qualche fiction importante.

Manuela Arcuri ha ammesso di aver subito delle avance sgradite quando era molto giovane, agli inizi della sua carriera. L’interprete ha spiegato che quando si presentava ai provini c’era sempre qualcuno che ci provava, che allungava la mano, che toccava la gamba…

Durante altri casting, invece, c’era chi chiedeva di vedere più del dovuto:

“Ti facevano le solite domande – come ti chiami, da dove vieni – e poi dicevano: ‘Fai vedere il seno’. Erano dei depravati… Ma dopo due o tre volte ho capito, e gli rispondevo: se non ci sono scene di nudo, è inutile che ti faccio vedere il seno”

Manuela Arcuri ha sottolineato che purtroppo queste situazioni capitano nel mondo del cinema e della televisione così come in altri posti di lavoro.

Gli ultimi anni di Manuela Arcuri

Manuela Arcuri ha poi confidato che gli ultimi anni sono stati molto difficili dal punto di vista professionale. Dopo il grande successo della fiction Mediaset Pupetta l’attrice di Latina doveva girare il sequel. Per via della gravidanza, però, ha dovuto rifiutare questa importante proposta di lavoro.

In seguito alla nascita del figlio Mattia Manuela Arcuri si è allontanata per due anni dal mondo dello spettacolo. Una scelta che ha lasciato il segno nel suo curriculum:

“Dopo due anni la mia casa di produzione, la Ares, ha avuto grandi problemi ed è fallita. Sono rimasta senza agente, produzione, ufficio stampa. Non ero abituata a bussare alle porte, loro mi procuravano due fiction all’anno. Sono andata avanti con difficoltà ed è arrivato pure il Covid. Sono stati anni un po’ difficili ma le difficoltà spesso si trasformano in opportunità”

Ora Manuela Arcuri ha ripreso in mano la sua carriera: ha partecipato a Ballando con le Stelle e ha lavorato ad un docu-film per il quale è stata premiata a Venezia.

La vita privata di Manuela Arcuri

Da quasi un decennio Manuela Arcuri è felicemente legata all’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. Un amore grande, forte, intenso, dopo tante relazioni sbagliate. La coppia si è sposata in gran segreto a Las Vegas nel 2013. Manuela e il marito sperano di replicare il matrimonio anche in Italia ma al momento, sempre a causa dell’emergenza Coronavirus, il grande giorno non è stato ancora fissato.

Intanto Manuela Arcuri ha già deciso che non avrà un secondo figlio: dopo l’arrivo del piccolo Mattia, che oggi ha sette anni, l’attrice vuole tornare ad occuparsi a tempo pieno del suo lavoro. Manuelona spera infatti di tornare presto sul set con nuovi e stimolanti progetti.