Manuela Arcuri tradita e nozze ko? L’attrice rompe il silenzio, conferma amara

Manuela Arcuri ha confermato che il suo matrimonio è finito. Pochi giorni fa, il magazine Oggi aveva riferito che le nozze dell’attrice e dell’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco erano giunte su un binario morto. I diretti interessati non avevano né confermato né smentito lo scoop. Sabato 1 novembre, Arcuri ha rotto il silenzio attraverso una storia Instagram. La 48enne originaria di Anagni ha ringraziato tutti coloro che hanno avuto un pensiero per lei in questo periodo, sottolineando che sta attraversando una fase difficile a livello sentimentale.

Manuela Arcuri conferma per la prima volta la rottura

“Buonasera amici, volevo ringraziarvi tanto per tutti i messaggi che mi avete mandato ultimamente. Sono veramente tanti, mi avete scritto delle parole meravigliose, mi avete dato un grande supporto e un grande coraggio. Sapete che non è un periodo facile per me. Grazie”. Così l’attrice che ha evitato di nominare Di Gianfrancesco, ma di fatto, parlando per la prima volta del periodo delicato che sta vivendo, ha confermato la fine della relazione. Le nozze sono state celebrate tre anni fa, dopo dodici anni di convivenza. Sulla rottura ci sarebbe l’ombra dei tradimenti da parte di Giovanni.

“Sì, non è un periodo facile, ma passerà, perché io sono una donna forte, grazie anche a voi. Ci sono anche cose belle nella mia vita e ve le racconterò pian piano,… una di queste è Palù”, ha aggiunto Arcuri che ha poi mostrato un cucciolo di 3 mesi e mezzo che da pochi giorni le sta facendo compagnia, migliorando il suo umore. “Mi sta dando tanto amore, è uno spettacolo”, ha concluso l’attrice, mostrando l’amico a quattro zampe.

Manuela Arcuri, fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco

Con Di Gianfrancesco la rottura sarebbe stata piuttosto traumatica. I ben informati sostengono che il matrimonio è terminato a carte bollate. Tra l’altro, che qualcosa non andasse, lo si era intuito a inizio ottobre, quando Arcuri scrisse un post in cui dichiarò che chi ti ama per davvero, non mente, non ferisce e non tradisce. L’attrice non specificò il destinatario del suo messaggio. Molti pensarono che fosse un pensiero generale e non rivolto all’imprenditore che aveva sposato. Dopo che Oggi ha rivelato la conclusione del rapporto, si è compreso che il bersaglio di Manuela era proprio l’ex marito.

Tutto fa pensare che sia capitato qualcosa di grave nella relazione negli ultimi mesi. Anche perché lo scorso giugno Arcuri fu ospite a Verissimo, spiegando che in famiglia andava tutto bene. Anzi disse che stava pensando insieme all’allora marito di adottare un figlio. Insomma, nessuna dichiarazione che lasciava presagire una crisi coniugale. Che cosa sia successo dopo giugno, al momento, non è dato saperlo. Quel che è sicuro è che il matrimonio è andato in pezzi.