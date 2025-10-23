Manuela Arcuri, nozze in pezzi dopo soli 3 anni: “Chi ama non tradisce”

Fulmine a ciel sereno. Manuela Arcuri e l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco si sono lasciati dopo aver avuto un figlio (Mattia, nato nel 2014), tre anni di matrimonio e ben 12 di convivenza. Lo rivela il magazine Oggi. Anche la stessa attrice lo avrebbe confermato. Il condizionale è d’obbligo. A rileggere però ciò che ha scritto sui suoi profili social negli ultimi giorni sembra che ci siano pochi dubbi sulla fine della relazione. Tra l’altro la rottura sarebbe stata alquanto burrascosa. Si parla di tradimenti. Ma si proceda con ordine.

Manuela Arcuri e l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco si sono lasciati

Nelle scorse ore la rivista Oggi ha scritto che “il legame con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco è finito e sono già pronte le carte bollate”. Inoltre, mercoledì 22 ottobre, il direttore del magazine, Andrea Biavardi, è intervenuto in collegamento con La Volta Buona (Rai Uno). Il giornalista ha ulteriormente ribadito che l’attrice e l’uomo d’affari hanno preso strade separate.

L’ombra dei tradimenti

Per il momento i due (ex) coniugi non hanno commentato le indiscrezioni sul loro conto. Colpisce però quel che ha scritto Arcuri a inizio ottobre sul suo profilo Instagram: “Chi ti ama veramente: non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti, ti rispetta”. Parole molto forti. L’attrice non ha menzionato Giovanni. Dunque non c’è certezza che il messaggio fosse rivolto a lui. Alla luce delle rivelazioni di Oggi, è però lecito pensare che quei pensieri siano stati indirizzati proprio a Di Gianfrancesco. Ammesso e non concesso che sia così, sulla presunta rottura ci sarebbe l’ombra di tradimenti.

Sempre Arcuri, a commento del post da lei stessa scritto: “Non mi sento di aggiungere una parola di più, questa frase dice tutto, ma a tutte le persone che sono in linea con il mio pensiero posso dire che eliminato il buio che ci circondava sarà tutto più luminoso! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare”.

L’ultima intervista a Verissimo, nessun segnale di crisi matrimoniale

Che cosa sia accaduto di preciso, al momento, non è dato saperlo. Si sa però che almeno fino allo scorso giugno il matrimonio sembrava essere solido e in salute. Arcuri fu ospite a Verissimo. Con Silvia Toffanin parlò di maternità e del desiderio di adottare un figlio. La 48enne di Agnani spiegò che con il compagno si era già interessata alle procedure per poter allargare la famiglia.

Nulla faceva presagire che il rapporto sentimentale fosse in crisi. Si è quindi spinti a pensare che durante l’estate o nel corso dell’inizio dell’autunno si siano verificate vicende piuttosto gravi sul fronte sentimentale tali da condurre la relazione su un binario morto.