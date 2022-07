Manuela Arcuri si è sposata: un matrimonio da favola

By

Tanti auguri Manuela Arcuri! Venerdì 22 luglio 2022 l’attrice di Latina è convolata a nozze con il suo compagno storico, Giovanni Di Gianfrancesco. Un matrimonio da favola per la coppia, che ha scelto di dire sì sul lago di Bracciano, nello stesso castello dove si sono sposati in passato Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ma anche Tom Cruise e Katie Holmes.

L’Arcuri sognava di sposarsi nella città natale Latina o a Sabaudia, al mare, ma quando ha visto il Castello Odescalchi ha subito cambiato idea. Manuelona l’ha definito un luogo incantevole, super romantico, perfetto per coronare una favola d’amore come la sua con Giovanni, padre del suo unico erede, il piccolo Mattia che oggi ha otto anni.

Manuela Arcuri ha voluto come testimoni di nozze il produttore Alberto Tarallo e Giovanni Malagò, presidente del Coni. La sposa ha scelto due abiti diversi: uno più tradizionale per la cerimonia, scollato davanti e lungo, con la coda; l’altro più sensuale con trasparenze sulle gambe e sul decolleté.

Tra i Vip presenti all’evento la soubrette Nathaly Caldonazzo e l’ex tronista di Uomini e Donne Gianluca De Matteis. Agli invitati è stato chiesto di non scattare foto né fare video per rispettare l’esclusiva che gli sposi hanno concesso ad una nota rivista di spettacolo.

Il secondo matrimonio di Manuela Arcuri

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono già sposati nel 2013 a Las Vegas, in gran segreto, e ora hanno deciso di diventare marito e moglie anche in Italia. La proposta di matrimonio è avvenuta in maniera molto romantica.

Come raccontato dall’Arcuri al settimanale Chi, Giovanni l’ha portata a vedere un terreno dove costruire un ipotetico castello. A un certo punto, nel bel mezzo della chiacchierata, è passato un aereo con la scritta “Manu, vuoi sposarmi?”. Un gesto dolce ed emozionante, che ha lasciato il segno nell’interprete di tante fiction Mediaset.

Chi è il marito di Manuela Arcuri

Giovanni Di Gianfrancesco, il marito di Manuela Arcuri, è un imprenditore che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due si amano da oltre dieci anni e hanno un figlio insieme, Mattia. Dopo la nascita del piccolo l’Arcuri ha rifiutato tanti progetti lavorativi per concentrarsi sulla famiglia.

Prima di conoscere l’uomo della sua vita – un amore nato da un’amicizia importante – Manuela Arcuri ha amato personaggi del mondo dello sport come lo schermidore Aldo Montano e il calciatore Francesco Coco.