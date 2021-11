Manuela Arcuri annuncia il matrimonio e dice sì al Grande Fratello Vip

Fiori d’arancio nel 2022 per Manuela Arcuri. La sensuale interprete ha annunciato il suo matrimonio in un’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 10 novembre 2021. L’attrice di Latina convolerà finalmente a nozze con il suo compagno storico, l’imprenditore edile Giovanni Di Gianfrancesco al quale è legata da undici anni. La coppia ha un figlio, Mattia, di sette anni.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono sposati nel 2013 a Las Vegas, in gran segreto, e ora sono pronti a diventare marito e moglie anche in Italia. La proposta di matrimonio è avvenuta in maniera molto romantica. Come raccontato dall’Arcuri alla rivista diretta da Alfonso Signorini Giovanni l’ha portata a vedere un terreno dove costruire un ipotetico castello.

A un certo punto, nel bel mezzo della chiacchierata, è passato un aereo con la scritta “Manu, vuoi sposarmi?”. Un gesto dolce ed emozionante, che ha lasciato il segno in Manuela, ora alle prese con i preparativi nuziali. L’Arcuri vorrebbe sposarsi in spiaggia, al tramonto. Il grande evento, con tutta probabilità, si terrà a Latina o a Sabaudia, luoghi che l’attrice di tante fiction Mediaset conosce bene.

La scelta sul Grande Fratello Vip

A Chi Manuela Arcuri ha confidato che le piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello Vip. Più volte ha ricevuto la proposta ma ha sempre rifiutato per stare accanto al figlio Mattia. Ora che il bambino è più grande la Arcuri potrebbe varcare la porta rossa di Cinecittà. Magari già in questa edizione che andrà avanti fino alla prossima primavera? Le parole della 44enne sembrano sibilline:

“Tra il GF Vip e Isola dei Famosi sceglierei il primo. L’isola non ce la farei fisicamente: avrei grosse difficoltà a vivere per terra senza il mio cuscino, la mia coperta, massacrata dalle zanzare. La Casa ha i suoi pro e contro, ma è un programma che potrei affrontare. Me lo hanno chiesto tante volte, ma non è ancora il momento”

In attesa di capire quando Manuela Arcuri entrerà al Grande Fratello Vip l’ex modella si è detta soddisfatta ed orgogliosa del suo percorso artistico. Manuelona non è pentita neppure della scelta di aver accantonato il suo lavoro per dedicarsi alla maternità.

L’Arcuri si è infatti definita una mamma all’antica, felice di essere stata presente in tutti i momenti più importanti e decisivi della crescita del suo bambino, che oggi è molto legato a Manuela.