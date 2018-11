Manuela Arcuri di nuovo presentatrice: novità per l’attrice di Latina

Che fine ha fatto Manuela Arcuri? L’attrice sta per tornare in tv

Manuela Arcuri è pronta a ritornare in televisione. Dal 2014, da quando è nato il figlio Mattia, l’attrice di Latina ha rallentato con i ritmi lavorativi. Ma è pronta a mettersi in gioco con nuovi entusiasmanti impegni. Come rivelato in un’intervista rilasciata al settimanale Vero, in questo periodo la 41enne sta lavorando alla puntata zero di un nuovo programma tv. Più precisamente un talk show in cui si parla del mondo femminile e dove l’Arcuri riveste il ruolo di conduttrice. Non è la prima volta che l’interprete ricopre questa veste: in passato ha già condotto Sanremo Estate, Mai dire gol, il Festival di Sanremo 2002. Scherzi a parte e il Venice Music Awards. “Sono molto emozionata, incrocio le dita”, ha confidato Manuelona.

Manuela Arcuri fa un appello a Milly Carlucci

Non solo un nuovo format televisivo, Manuela Arcuri desidera partecipare pure a Ballando con le Stelle. Tramite la rivista diretta da Laura Bozzi ha fatto un vero e proprio appello a Milly Carlucci, impegnata in questi mesi con provini e casting per la prossima edizione che partirà a marzo 2019. “Amo Ballando con le Stelle, parteciperei molto volentieri”, ha ammesso Manuela. Che invece è contraria ad altri reality show come l’Isola dei Famosi. Il motivo è semplice: non vuole allontanarsi troppo dal suo bambino.

Manuela Arcuri è cambiata dopo la nascita del figlio

“Sono una mamma attenta e presente. La maternità mi ha cambiato, da quando c’è mio figli rivolgo tutte le mie attenzioni a lui. Oggi vivo per Mattia”, ha assicurato Manuela Arcuri, felicemente impegnata dal 2010 con l’imprenditore Giovanni.