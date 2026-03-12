Manuela Arcuri: “Matrimonio finito, ecco la verità: amiche ci hanno provato con mio marito”

Manuela Arcuri ha spiegato in modo più dettagliato, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, che cosa è avvenuto con alcune sue amicizie durante il periodo in cui si è separata dall’ex marito Giovanni Di Francesco. Pochi giorni fa a Verissimo, Silvia Toffanin le ha chiesto delucidazioni sul post pubblicato su Instagram mesi fa in cui si sfogò parlando in generale di tradimenti. L’attrice ha risposto di essere stata pugnalata alle spalle da alcune amiche, non chiarendo però del tutto se l’ex coniuge l’avesse tradita o meno. Ora, alla rivista edita da Rcs, ha rivelato che cosa è realmente accaduto.

Manuela Arcuri e le rivelazioni sulle ‘pseudo’ amiche che ci hanno provato con l’ex marito

“È stato il periodo più brutto della mia vita. Ma ne sto uscendo”, ha dichiarato Arcuri in riferimento alla conclusione del suo matrimonio, aggiungendo che con l’ex marito ha firmato un accordo di separazione consensuale, evitando i tribunali. Inoltre, ha sottolineato che suo figlio Mattia non ha mai sentito i genitori litigare e che, nonostante la rottura, sembra sereno. “È stato difficile “mascherare” il dolore, ma credo di avercela fatta”, ha chiosato Manuela.

Spazio poi ai chiarimenti relativi al post in cui scrisse di essere stata tradita. Tutti pensarono che Di Francesco le avesse messo le corna. A quanto pare, invece, non è così. Il bersaglio dello sfogo dell’attrice erano alcune amiche che non si sono rivelate tali, in quanto, sempre seguendo la versione fornita da Arcuri, non appena hanno fiutato che la sua relazione stava affrontando una profonda crisi hanno fatto delle avances a Giovanni.

“Ci sono delle amiche che, appena hanno saputo delle mie difficoltà con Giovanni, hanno subito tentato di sedurlo. E ci sono degli amici maschi che sono spariti dall’oggi al domani perché spaventati dalla mia sofferenza. O disinteressati a un’amicizia senza secondi fini”, ha raccontato la 49enne di Anagni. Non è quindi stata tradita dall’imprenditore, bensì da alcune persone che riteneva familiari, ma che invece ha scoperto essere delle opportuniste senza rispetto per una delicata situazione personale.

Per quel che invece riguarda le cause profonde che hanno messo ko il suo matrimonio, Arcuri si è limitata a spiegare che la passione con il tempo si è sbiadita e che il desiderio ha cessato di esistere. “E questo ci ha distratto: non sei più attento alle esigenze dell’altro”, ha rimarcato.

Manuela Arcuri su Gabriel Garko: “Mi prendevate per matta”

Nel corso della chiacchierata con il magazine Oggi è anche tornata a parlare della fugace storia d’amore vissuta con Gabriel Garko. Il divo, dopo aver fatto coming out, ha sostenuto che quella con la Arcuri è stata la sola relazione vera che ha avuto con una donna. “L’ho sempre detto, mi prendevate per matta. È stata una cosa breve, ma intensa. Si vede che ai tempi ero così invitante da convincere anche gli “indecisi”. Speriamo di non aver perso il fascino, adesso mi servirà”, ha commentato con il sorriso l’attrice.