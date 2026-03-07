Manuela Arcuri a Verissimo: “Mi sono separata, tutta la verità: tradimenti? Io pugnalata alle spalle”

Nessun ritorno di fiamma tra Manuela Arcuri e l’imprenditore Giovanni Di Francesco. L’attrice, ospite a Verissimo, ha confermato la fine del matrimonio, smentendo la reunion sentimentale. La voce si è fatta strada nei giorni scorsi, quando l’interprete e l’ex erano apparsi uniti insieme al figlio Mattia, 11 anni, a Dubai. Una vacanza familiare che ha fatto credere a molti che lo strappo coniugale fosse stato ricucito. Non è così: confidandosi con Silvia Toffanin, Arcuri ha spiegato che la rottura è definitiva. Inoltre ha commentato le indiscrezioni relative ai tradimenti nella relazione.

Verissimo, Manuela Arcuri conferma la separazione: è finita con Giovanni Di Francesco

“Si era spento il sentimento. Non abbiamo avuto dialogo e quando abbiamo iniziato a parlare dei problemi era troppo tardi. Eravamo diventati solo genitori e amici dentro casa più che moglie e marito”. Così l’attrice nel rendere noti i motivi profondi legati alla separazione. “Forse Giovanni è meglio come amico che come marito”, ha aggiunto ridendo. “In questo momento gli equilibri sono delicati. Ci conosciamo molto bene entrambi e sappiamo come prenderci”, ha chiosato.

La verità sulle voci relative ai tradimenti

Silvia Toffanin ha poi mostrato un messaggio scritto dalla stessa Arcuri qualche settimana fa. Manuela disse di essere stata tradita. Non menzionò persone specifiche. A Verissimo ha spiegato dettagliatamente il significato di quel messaggio:

“Io purtroppo sono stata tradita da un gruppo di amici, il gruppo che io e Giovanni frequentavamo. Alcune amiche con cui io mi sono confidata sulla mia crisi coniugale si sono avvicinate a Giovanni. E mi hanno tradita in questo senso. Non erano amiche, nei momenti di difficoltà ti rendi conto di chi hai davvero intorno. Altri amici maschi mi hanno voltato le spalle perché non avevano più la coppietta che li faceva stare bene. Sono stata pugnalata alle spalle. Tutto è coinciso nel periodo in cui io e Giovanni abbiamo deciso di separarci”.

Per quel che riguarda la recente vacanza a Dubai, quella che ha fatto gridare a un clamoroso ritorno in love, ha raccontato che è stata organizzata per il bene del figlio, nonostante la fresca rottura: “Abbiamo fatto una vacanza da ex a Dubai per Mattia. Abbiamo gestito quei giorni da famiglia”.

“Mattia è molto intelligente, io gli ho spiegato la situazione e ha reagito bene. Forse adesso vede papà di più. Perché prima Giovanni tornava a casa la sera dopo il lavoro e non si vedevano molto. Ora invece passano interi weekend insieme ed entrambi si godono di più”, ha concluso Arcuri.