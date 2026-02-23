Manuela Arcuri, clamoroso ritorno col marito dopo i tradimenti? Le foto da Dubai non lasciano dubbi

Altro colpo di scena nella vita privata di Manuela Arcuri: l’attrice, nelle scorse ore, ha pubblicato da Dubai alcuni video e alcune foto in cui si è immortalata insieme al figlio 12enne Mattia e al marito (o forse ex) Giovanni Di Gianfrancesco. Un quadretto familiare che ha stupito tutti i fan della 49enne di Agnani, la quale pochi mesi fa parlava di tradimenti, lasciando chiaramente intendere che il suo matrimonio era giunto al capolinea in modo tutt’altro che soft. A quanto pare, il tempo ha curato le ferite sentimentali, aprendo a un presunto clamoroso ritorno di fiamma con l’imprenditore.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco rispuntano a sorpresa insieme a Dubai

Arcuri e Di Gianfrancesco si sono conosciuti nel 2010. I due si sono sposati nel 2013 a Las Vegas e nel 2022 al Castello Odescalchi di Bracciano. Sembravano la coppia perfetta. E invece, lo scorso novembre, attraverso un post inaspettato, l’attrice confermava le voci circolate in quei giorni relative alla conclusione del suo rapporto coniugale. “Chi ti ama veramente non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta”, aveva tuonato. Immediatamente si capì che si riferiva all’imprenditore.

Successivamente Arcuri, tramite una serie di storie Instagram, aveva ringraziato i followers che le avevano dato sostegno, esprimendo nei suoi confronti solidarietà per il momento delicato seguito alla fine del matrimonio. Inoltre, Manuela aveva promesso che, nonostante tutto quel che stava passando, non avrebbe mollato, assicurando che avrebbe continuato a essere una donna forte e caparbia. Nulla che lasciasse presagire una pace con l’ex.

E invece, in questo momento, la 49enne e Giovanni si trovano insieme negli Emirati Arabi. Ancora da capire se i due abbiano fatto pace amichevolmente, ossia senza tornare a fare coppia, oppure se si sia consumato il ritorno in love. Da quanto fino ad ora emerso, è più probabile la seconda ipotesi. Non resta che attendere conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Al di là del matrimonio rimesso in piedi o meno, l’importante è che i due genitori abbiano ritrovato un dialogo e un ottimo rapporto per il bene del loro frutto d’amore, Mattia.